Hotelmarkt Hamburg: Generator Hostel eröffnet neue Szene Bar

28.03.2017 Top hotel

Ein innovatives Design und vielseitige Musikevents sollen künftig Gäste in die „Helter Skelter Bar“ des Generator Hostel Hamburg in das Klockmannhaus am Hauptbahnhof locken. Mit der Eröffnung der Bar will das Unternehmen sein Ziel ausbauen, Reiseerlebnisse in den hauseigenen Restaurants und Bars zu stärken.

Der Name der „Helter Skelter“ geht auf den gleichnamigen Song der Beatles zurück, die vor vielen Jahren das hauseigene Studio für ihre ersten gemeinsamen Aufnahmen nutzten. „Helter Skelter wird das Hamburger Nachtleben bereichern. Ein Ort, an dem Einheimische und Hostelgäste zusammenkommen und die Musik und Atmosphäre gemeinsam erleben können. Generator Hamburg verkörpert die Unternehmenswerte von modernem Design, angesagten Treffpunkten, leckerem Essen, gutem Service und einem dynamischen Reiseerlebnis, das Leute zusammenbringt, um sich auszutauschen und Spaß zu haben“, sagt Fredrik Korallus, CEO von Generator Hostels Ltd.

Die Bar wurde in Zusammenarbeit mit der ansässigen Design Agentur Studio Andreas Heller kreiert. Das Design kombiniert Lichtinstallationen, Wandgemälde sowie eine Auswahl an Instrumenten. Inspiriert von dem englischen TV Koch Luke Thomas wird hochwertiges Fingerfood geboten, ergänzt durch lokales Craft Beer und eine Auswahl an Gin-haltigen Cocktails.