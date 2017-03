Hotelmarkt Frankfurt: Toyoko Inn bringt Japan nach Europa

28.03.2017 Top hotel

Premiere für die japanische Marke: Das erste europäische Toyoko Inn hat am 14. März in Frankfurt an der Südseite des Hauptbahnhofs eröffnet. Das Low-Budget-Hotel verfügt über 400 Zimmer der Drei-Sterne-Kategorie. In Japan betreibt die Gruppe bereits über 300 Hotels – bis nächstes Jahr sollen zwei weitere in den deutschsprachigen Raum kommen.

Die Eröffnung des Frankfurter Toyoko Inn mit Gastgeberin Eriko Bonetti ist der Startschuss für die Expansion in Europa. Die Gruppe will damit „die moderne, bahnhofsnahe Version eines traditionellen japanischen Ryokan Hotels“ in die Welt tragen. Mit seinem Konzept richtet sich Toyoko Inn insbesondere an Geschäftsreisende.

59 Euro kostet in Frankfurt ein Einzelzimmer, ein Doppelzimmer gibt es ab 89 Euro. Auch in der Mainmetropole bietet Toyoko japanische Extras: Die Bäder sind mit einer Waschtoilette ausgestattet, zudem verfügt jedes Zimmer über einen Luftbefeuchter sowie einen Reiskocher. Im Foyer stehen den Gästen Waschmaschinen und Trockner zur Verfügung, das Frühstück ist bereits im Übernachtungspreis inbegriffen. Zum Hotel gehört außerdem das Restaurant „Shabu Shabu Deli“ sowie eine Bar.

Bis 2018 sollen für den europäischen Markt zwei weitere Häuser zunächst in Berlin und später in Wien, Dublin und Marseille folgen.