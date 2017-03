Hotelmarkt Bremerhaven: The Liberty mit Blick auf die Nordsee

28.03.2017 Top hotel

Der Neubau des Hotels The Liberty am Auswandererhaus in Bremerhaven nimmt Gestalt an: Diese Woche feierte die Projektentwicklungsgesellschaft Kaje der Auswanderung das Richtfest für das Projekt, welches die Hotelgruppe Raphael Hotels betreiben wird. Die Eröffnung des 98-Zimmer-Hauses ist für Anfang 2018 geplant.

The Liberty soll eine wichtige Funktion als Eingangsgebäude zur touristischen Destination Havenwelten mit Klimahaus, Deutsches Auswandererhaus, Zoo am Meer und Deutsches Schifffahrtsmuseum erfüllen. Das Vier-Sterne-Plus-Hotel bekommt ein Restaurant, eine Bar mit Lounge im Dachgeschoss, ein Spa mit Fitnessbereich und Terrasse sowie eine Tiefgarage.

Inhaltlich ist The Liberty als Themenhotel in Verbindung mit dem Deutschen Auswandererhaus ausgelegt und wird sich harmonisch in das Quartier einfügen. Neben der touristischen Zielgruppe soll das Liberty Hotel hauptsächlich Geschäftsreisende beherbergen, dabei entsteht ein Bedarf an 35 Mitarbeitern plus fünf Auszubildende.

„Die städtebauliche Idee für das Hotelprojekt basiert auf seinem historischen Ursprung, dabei erwartet den Gast eine moderne, elegante Interpretation des Themas Auswanderung“, erklärt Stephan Meyerhoff, Vertreter der Kaje der Auswanderung. „Auch zum jetzigen Zeitpunkt liegen wir im Zeitplan und gehen davon aus, im Winter Eröffnung zu feiern.“

Die Kosten werden rund 15,4 Millionen Euro betragen. Bauherr ist die Kaje der Auswanderung Projektentwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG, die von Kommanditisten aus Lübeck, Hamburg, Bremen und Bremerhaven getragen wird. Betreiber wird die Liberty Hotel GmbH, die zur Hamburger Hotelgruppe Raphael Hotels gehört und bereits neun Hotels in Hamburg und Schwerin betreibt.