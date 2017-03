OTAs: HRS will bessere Preise und Verfügbarkeiten liefern

27.03.2017 Top hotel

Durch eine verbesserte Zusammenarbeit mit Contentpartnern will HRS-Chef Tobias Ragge »Hotelzimmer einfach und schnell buchen lassen – ohne zeitraubende Preisvergleiche oder die Umleitung zu unbekannten Anbietern«. Beim Kölner Buchungsportal sieht man sich damit gegenüber anderen Metasearch-Anbietern im Vorteil.

Durch die Anbindung an angeschlossene Vertriebspartner greife das Buchungsportal auf ein größeres Angebot an Raten und Verfügbarkeiten der Hotels weltweit zu, heißt es in einer aktuellen HRS-Meldung. Dabei werden die User nicht auf andere Plattformen weitergeleitet, sondern buchen direkt über HRS und nutzen die ihnen geläufigen Buchungsschritte.

Um Kunden die größtmögliche Zimmerauswahl zu bieten, vergleicht HRS die Raten und Verfügbarkeiten der Hotels mit denen seiner Partner. Diese haben zum Teil das gleiche Zimmer zu einem günstigeren Tarif oder eine bei HRS bereits vergriffene Kategorie im Programm.

Nach ersten Tests konnte HRS die Verfügbarkeit für Kunden um durchschnittlich zehn Prozent verbessern und Ersparnisse von bis zu zehn Prozent erzielen. „Der Preis ist für Kunden weiterhin das wichtigste Buchungskriterium. Hinzu kommt, dass gerade Geschäftsreisende ihr Hotelzimmer einfach und schnell buchen möchten – ohne zeitraubende Preisvergleiche oder die Umleitung zu unbekannten Anbietern,“ erklärt Tobias Ragge.