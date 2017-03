Human Resources: Leonardo Hotels gewinnen „European Excellence Award“

27.03.2017 Top hotel

Für ihr Mitarbeiterkonzept wurden die Leonardo Hotels mit dem „European Excellence Award in Human Resources 2016“ ausgezeichnet. In der Kategorie „Employee Engagement“ setzte sich die Hotelgruppe gegenüber 200 Mitbewerbern durch.

Mit ihrem Mitarbeiterkonzept zur Stärkung und Förderung der internen Kommunikation und Information überzeugte Leonardo im finalen Pitch die unabhängige Fachjury, bestehend aus Vertretern von HR-Spitzenmanagern aus international agierenden Konzernen wie Nestlé, Vattenfall Group und Finnair. Im vergangenen Jahr haben Anke Maas, Human Resources Director of Europe (im Bild mit Franziska Weigelt, Assistant to HR Director, re.), und ihr Team die Mitarbeiter-App als internes Kommunikations- und Informationstool ins Leben gerufen. Mehr als 2.700 Mitarbeitern der Leonardo Hotels, die in über 40 Destinationen europaweit tätig sind, wird damit eine Plattform geboten, auf der sich jeder Einzelne einbringen kann, im direkten Austausch mit seinen Kollegen im In- und Ausland steht und gleichzeitig mit wichtigen aktuellen Unternehmensinformationen versorgt wird.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, da uns die interne Kommunikation ganz besonders am Herzen liegt. Unsere Aufgabe als HR-Abteilung ist es, den Mitarbeitern ein starkes und vertrauensvolles Zugehörigkeitsgefühl zur Leonardo Gruppe zu vermitteln und Ihnen zu zeigen, dass sie ein wichtiger Teil des Unternehmens sind“, so Anke Maas, die den Award am Mittwochabend bei der Preisverleihung im Berliner Tipi am Kanzleramt entgegennahm. „Wir sind stolz, dass wir uns als Hotelkette gegenüber unseren Mitbewerbern aus anderen Branchen durchgesetzt haben. Dank der tollen Unterstützung unserer Kollegen ist es uns gelungen, die LEAPP erfolgreich im Unternehmen zu etablieren“, sagt Anke Maas.