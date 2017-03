Hotelmarkt Wiesbaden: Nassauer Hof auf dem Weg zum Suitenhotel

23.03.2017 Top hotel

Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel wird zum Suitenhotel umgebaut. Statt der klassischen Zimmer entstehen im Nassauer Hof noch in diesem Jahr 100 Suiten. Verantwortung dafür trägt das neue Direktorenpaar (Foto): Seit Mitte Januar leiten Constantin und Julia von Deines das Luxushaus.

Die 159 Zimmer und Suiten werden nach der Planung auf etwa 100 Einheiten mit einer höheren Quadratmeterzahl reduziert. Zudem entstehen zwölf bis 15 Serviced-Apartments, die einen größeren Wohnkomfort, mehr Privatsphäre, aber auch den Service eines Luxushotels für einen längeren Aufenthalt bieten sollen. Der Umbau beginnt, sobald alle behördlichen Bescheide vorliegen und alle Gremien diesen zugestimmt haben. Es soll ein behutsamer Neuanfang für das Luxushotel werden: Technische Neuerungen werden vorsichtig integriert und das Gesamtprodukt somit den zeitgemäßen Anforderungen angepasst, während man weiterhin Wert auf Tradition legt.

Constantin von Deines führt seit wenigen Wochen die Geschäfte des Nassauer Hofs als geschäftsführender Direktor und seine Ehefrau Julia unterstützt ihn als Director of Business Development. Das Direktorenpaar wolle das Traditionshaus in der Kurstadt Wiesbaden in eine moderne Zukunft begleiten, sagt Constantin von Deines. Die Aushängeschilder bleiben weiterhin das Gourmetrestaurant „Ente“ und das Restaurant „Orangerie“. Auch die Nassauer Hof Therme und die Nassauer Hof Bar bleiben trotz des Umbaus in gewohnter Performance erhalten. „Uns ist es ein Herzensanliegen, dass das Hotel nach wie vor das Wohnzimmer der Wiesbadener bleibt“, erklärt der neue Direktor.

Zuletzt war Constantin von Deines Regionaldirektor und verantwortlich für sieben Hotels in Österreich, in der Schweiz und Süddeutschland. Julia von Deines zeichnete für das Marketing der Resort Hotels bei der Neue Dorint GmbH verantwortlich. Thorsten Sander, der seit Anfang 2016 im Haus tätig ist, ist für die operative Leitung des Hotels verantwortlich.