Hotelmarkt Düsseldorf: Zweites me and all hotel entsteht in Oberkassel

Bildquelle: me and all hotels

23.03.2017 Top hotel

Kurz nach der Eröffnung des ersten me and all hotels in Düsseldorf steht bereits der nächste Standort fest: Im linksrheinischen Stadtteil Oberkassel wird von der Düsseldorfer Gesellschaft Concepta Projektentwicklung im Joint Venture mit der BNS Real Estate Capital GmbH aus Hamburg ein weiteres Haus gebaut.

Das zweite Düsseldorfer Haus bekommt 250 Zimmer, die sich über vier Obergeschosse und ein Staffelgeschoss erstrecken. Letzteres beherbergt 60 Apartments und Studios für längere Aufenthalte und eine Dachterrasse. Im Erdgeschoss sind ein Gastronomiebereich, der fließend in eine offene Lobby-Lounge übergeht, sowie flexible Boardingräume und ein Fitness- und Wellnessbereich geplant. Zudem wird das Hotel über eine Tiefgarage mit 70 Stellplätzen verfügen.

„Als Düsseldorfer Unternehmer freut es mich natürlich besonders, dass wir ein weiteres Hotel unserer neuen Marke me and all hotels hier in der Stadt realisieren werden“, so Otto Lindner, Vorstand der familiengeführten Lindner Hotels AG. „Gerade die zentrale Lage im neuen, lebendigen Stadtquartier Belsenpark passt ideal zu unserer urbanen Boutique-Marke.“

Neben den im Bau befindlichen me and all hotels in Mainz, Kiel und Hannover hat die Hotelgruppe damit fünf Boutique-Hotels der neuen Marke unter Vertrag. Finanziert wird das Hotelprojekt durch die pbb Deutsche Pfandbriefbank.