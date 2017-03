Fachmesse Internorga: Verkürzten Laufzeit, mehr Besucher

22.03.2017 Top hotel

Die Hamburger Fachmesse präsentierte vom 17. - 21. März erneut ein komplett ausgebuchtes Messegelände mit 1.300 Ausstellern aus rund 25 Nationen. Trotz der Verkürzung um einen Messetag kamen mehr Besucher.

2016 lockte die Internorga 95.000 Besucher an, in diesem Jahr waren es 96.000. „Wir blicken mit Stolz auf sehr erfolgreiche und ereignisreiche Messetage zurück. Die INTERNORGA hat wieder einmal gezeigt, dass sie als Leitmesse und Trendschmiede jedes Jahr die relevanten Themen abzubilden versteht. Und das kommt bei unseren Fachbesuchern sehr gut an. Die Besucherzahlen sind in diesem Jahr einfach grandios, und das bei einer verkürzten Messelaufzeit“, so Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress GmbH.

Bei Ausstellern und Besuchern kam die Verkürzung sehr gut an. Christian Strootmann, Vorsitzender des Vorstands BHS tabletop AG und Vorsitzender des INTERNORGA Ausstellerbeirats: „Die diesjährige INTERNORGA verlief wirklich ganz hervorragend. Es war unglaublich viel los in den Messehallen und das gleich vom ersten Tag an. Die verkürzte Messelaufzeit war genau die richtige Entscheidung, die fünf Tage gehen mit sehr guten Gesprächen zu Ende.“

Die Besucher äußerten sich insgesamt zufrieden: 91 Prozent der Fachbesucher beurteilten die INTERNORGA mit sehr gut bis gut, 93 Prozent würden sie weiterempfehlen, so das Ergebnis der Umfrage eines unabhängigen Marktforschungsinstituts. Der Anteil der Entscheidungsträger unter den Besuchern lag bei rund 80 Prozent. Und auch die Internationalität der Besucher bleibt mit 7 Prozent auf konstant hohem Niveau. Deshalb ist die INTERNORGA vom Verband der Deutschen Messewirtschaft (AUMA) als einzige internationale Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie in Deutschland klassifiziert.