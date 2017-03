Studie: Nur wenige Crowdfunding-Kampagnen im Tourismus

21.03.2017 HTR

Crowdfunding ist in der Tourismus-Branche noch nicht üblich. Wahrgenommene Risiken und fehlende Detailkenntnisse halten oft davon ab, eigene Kampagnen in Angriff zu nehmen. Dies berichtet HTR.ch auf Basis einer Studie der HTW Chur.

Die durchgeführte Studie der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Chur beleuchtet erstmalig die wahrgenommenen Hemmnisse rund um die Planung und Umsetzung von Crowdfunding-Kampagnen im Tourismus. Ergänzt wird die Studie mit einer Analyse aller Tourismusprojekte auf der Schweizer Plattform 100-days.net. Dabei zeigen sich Unterschiede zu anderen Branchen: Knapp 80 Prozent der Befragten halten es für (noch) nicht üblich, dass im Tourismus Crowdfunding-Kampagnen durchgeführt werden.

Ein Forschungsteam des Schweizerischen Instituts für Entrepreneurship (SIFE) und des Instituts für Tourismus und Freizeit (ITF) der HTW Chur beleuchtet in einer quantitativen Befragung mit Entscheidungsträgerinnen und -trägern die wahrgenommenen Hemmnisse bei der Planung und Umsetzung von Crowdfunding-Kampagnen im Tourismus. Ergänzt werden die Ergebnisse der Befragung mit Auswertungen aller Tourismusprojekte auf der Schweizer Crowdfunding-Plattform 100 Days.

Eigener Kenntnisstand wird überschätzt, Detailwissen fehlt

Zwei Drittel der Befragten geben zwar an, zu wissen, was Crowdfunding ist und wie es funktioniert. Zudem sind sich über 70 Prozent der Befragten darüber im Klaren, dass eine Kampagne viel Arbeit bedeutet. Doch bei Detailfragen rund um die Kampagne zeigt sich, dass weitestgehend Unklarheiten zu notwendigen Details bestehen.

Nur den wenigsten der Befragten ist vollkommen klar, wie eine Kampagne technisch (auf den gängigen Schweizer Plattformen oder im Rahmen einer eigenen Lösung) umzusetzen wäre. Auch in Bezug auf die nicht-technischen Aspekte einer Kampagne wissen nur wenige, welche Aufgaben in Sachen Online-Marketing, Community-Aufbau oder Medienarbeit notwendig wären, um eine Kampagne erfolgreich zu gestalten.

Diffuse Wahrnehmung der erwarteten Effekte und Vorteile

Für den Grossteil der Befragten steht als grosser Vorteil klar die Finanzierung im Vordergrund. Doch den Wenigsten ist klar, dass Crowdfunding auch genutzt werden kann, um Marketing für ein Produkt oder eine Leistung zu betreiben und die Nachfrage dafür vorab am Markt zu testen.

Zudem fällt es schwer, einzuschätzen, ob eine Crowdfunding-Kampagne mögliche Image-Effekte in der öffentlichen Wahrnehmung oder bei potenziellen und aktuellen Kundinnen und Kunden hervorrufen kann. Dementsprechend sind auch die Absichten, eine eigene Crowdfunding-Kampagne durchzuführen, tief: Weniger als 20 Prozent der Befragten können sich vorstellen, in den nächsten 12 Monaten eine eigene Crowdfunding-Kampagne durchzuführen.

Hohe Projektsummen im Tourismus

Neben der Befragung wurden 1330 Crowdfunding-Projekte auf der Plattform 100-days.net ausgewertet. Besonderes Augenmerk galt den Kategorien, die im weiteren Sinne dem Tourismus zugeordnet werden können. «Dass sich Crowdfunding in der Schweiz und auch im Tourismus zwar langsam, aber stetig etabliert, zeigt sich daran, dass die Zielsummen für die Projekte in den letzten Jahren angestiegen sind», so die Projektleiterin Kerstin Wagner.

Während die Projektsummen in allen anderen Kategorien moderat über die letzten fünf Jahre zugenommen haben, hat der Tourismus einen regelrechten Sprung hingelegt. «Mit der fortschreitenden Etablierung wagen nun auch Projektinitiatoren den Schritt, die Öffentlichkeit um Unterstützung für grössere Projekte anzufragen», hält die Projektleiterin fest.

Quelle: HTR.ch