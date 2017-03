Best Western Hotels & Resorts: Asien im Visier

20.03.2017 Top hotel

Best Western Hotels & Resorts plant, in den kommenden Jahren das Hotelportfolio in Asien fast zu verdoppeln. Das bestehende Angebot soll in der gesamten Region ergänzt werden um zahlreiche hochwertige Hotels, darunter viele Neubauten.

Zurzeit betreibt Best Western 107 Hotels in Asien. Mit momentan 49 Hotels und rund 10.316 Zimmern in der Pipeline wird sich die Präsenz von Best Western in Asien in den kommenden Jahren deutlich erhöhen. Viele der geplanten Hotels sind mit durchschnittlich 220 Gästezimmern sehr groß. Ein Großteil der Expansion wird durch neue Markenkonzepte von Best Western vorangetrieben: Dazu zählen Vib und Glo, die für die Generation technikaffiner Reisender entwickelt wurden, und die BW Premier Collection, eine Auswahl an besonders exklusiven unabhängigen Hotels der gehobenen Klasse. Best Western hat bereits Verträge für Vib-Projekte in unterschiedlichen asiatischen Städten unterzeichnet, so unter anderem in Bangkok, Danang, Vientiane und Yangon. Darüber hinaus wird das erste Hotel der BW Premier Collection der Region in der Nähe der beliebten thailändischen Resort-Stadt Pattaya entstehen. Zusätzlich zu den beiden neuen Marken wird weiterhin das Portfolio an Best Western, Best Western Plus und Best Western Premier Hotels in Asien weiterentwickelt.

Japan bildet dabei eines der Schwerpunktländer in der Entwicklung: Neue Best Western Hotels haben vor kurzem in Tokio und Okinawa eröffnet. Die Entwicklung der Marke Best Western Plus wird auf den Philippinen vorangetrieben. In Malaysia hingegen werden ein neues Best Western Premier Hotel in den Genting Highlands sowie ein Best Western Plus Hotel in Kuching eröffnen. Weiterhin hat Best Western Hotels & Resorts Standorte in Kambodscha, Vietnam und Laos fest im Blick und plant zudem, mit weiteren Hotels in Singapur zurückzukehren.

Die vielleicht bedeutendste Expansion verzeichnet Thailand: Best Western hat vor kurzem einen richtungsweisenden Vertrag für vier Hotels in den beliebten Destinationen Pattaya und Hua Hin mit insgesamt über 4.000 Zimmern unterschrieben.