20.03.2017 Top hotel

Sie haben entschieden und die Gewinner des TOP HOTEL STAR AWARD 2017 ermittelt: Am 19. März 2017 zeichnete Deutschlands meistabonnierte Hotelfachzeitschrift die besten Produkte für die Hotellerie in 14 Kategorien aus. Die Preisverleihung fand im Rahmen der Internorga statt.

Mit dem TOP HOTEL STAR AWARD rief das renommierte Branchenmagazin aus dem Landsberger FREIZEIT-VERLAG einen Preis ins Leben, der die herausragenden Leistungen der Hotelzulieferindustrie würdigt. »Bei der Bewertung eines Hotelaufenthaltes aus Sicht des Gastes werden in erster Linie die Freundlichkeit und Servicebereitschaft der Mitarbeiter in den Vordergrund gestellt. Die Hardware, Ausstattung und Geräte, bleiben häufig unbemerkt bzw. werden als selbstverständlich vorausgesetzt«, erläutert Top hotel-Chefredakteur Thomas Karsch.

Über 100 Unternehmen reichten ihre Produktbewerbung ein, um für eine der 14 Kategorien (Design, Dienstleistung, Effizienz, Food & Beverage, Flexibilität, Food-Konzept, Innovation, Nonfood, Online, Technologie, Usability, Verkaufsförderung, Wellness, Wirtschaftlichkeit) nominiert zu werden. Lediglich drei Produkte pro Kategorie erreichten das Finale und wurden in der Dezember-Ausgabe von Top hotel vorgestellt. Die Leserinnen und Leser hatten bis Anfang Februar die Möglichkeit, für ihre Favoriten abzustimmen. Das Leservoting entschied schließlich über GOLD, SILBER oder BRONZE. Insgesamt haben über 4000 Personen abgestimmt.