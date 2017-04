Neueröffnung: Unikat aus Holz mitten in Garmisch

17.03.2017 Top hotel

Die Werdenfelserei wird ein besonderes Hotel, da es ganz aus Holz bestehen wird. Familie Erhardt, die auch den Fiakerhof betreibt, eröffnet das Boutique-Hotel mit 51 Einheiten in unterschiedlichen Kategorien. Zur diesjährigen Wintersaison wollen die Betreiber die ersten Gäste empfangen.

Für Franz und Monika Erhardt und ihre beiden Töchter Barbara und Katharina geht mit dem Projekt ein Traum in Erfüllung. „Wir haben lange an der Idee gefeilt“, berichten sie. Und dann haben sie mit einem Architektenteam die Werdenfelserei entworfen. Ganz aus Holz, urig und dennoch modern wird das derzeit Haus mitten in Garmisch errichtet. Das Gebäude bekommt auch eine Dachterrasse, die einen Rundumblick in die Berge erlaubt – und natürlich zur Zugspitze. „Nun stehen die Pläne, die Handwerker sind engagiert und wir freuen uns, dass es losgeht.“

Das Zeitfenster der Erhardts ist ehrgeizig: Im Dezember soll eröffnet werden. Die Werdenfelserei bietet neben einem Spa und einem Tagungsbereich auch ein besonderes kulinarisches Angebot. Das Ungewöhnliche: Es gibt keine offiziellen Essenszeiten, die Gäste dürfen dann an die „Gustotheke“, wenn sie Hunger verspüren. Hier zeichnet Küchenchef Johannes Wäger verantwortlich und will regionale Produkte bayrisch und international zubereiten.