Marriott International: Neue Wachstumspläne für Europa

16.03.2017 Top hotel

Erstmals seit Übernahme von Starwood Hotels & Resorts Worldwide im September 2016 stellt Marriott International eine neue Expansionsplanung für Europa vor. Danach soll das Portfolio des Konzerns bis 2020 deutlich wachsen – in sämtlichen Segmenten, von Luxus bis Economy. Seit 2010 hat sich das Unternehmen verdreifacht und verfügt derzeit über rund 134.000 Zimmer. In den nächsten drei Jahren ist die Markteinführung von Delta Hotels by Marriott in Europa geplant.

„2016 war ein bedeutsames Jahr, sowohl für das Unternehmen als auch für unser Europateam. Allein durch die Übernahme von Starwood vergrößerte sich unser Portfolio auf dem Kontinent um 40.000 Zimmer“, berichtet Amy McPherson, President und Managing Director für Marriott International in Europa. Bis 2020 hat sich die Gruppe einiges vorgenommen: „Wir planen unsere Führung im Bereich Luxus und Full-Service auszubauen, das umfangreichste Portfolio im gehobenen Segment anzubieten und bei der Generation Y in der Kategorie preiswerter Lifestyle-Hotels zu punkten.“

Marriott verfügt europaweit derzeit über das größte und vielfältigste Portfolio im Luxus- und Full-Service-Segment. Untermauern will das Unternehmen diese Führungsposition durch beschleunigtes Wachstum seiner Luxusmarken wie The Ritz-Carlton und St. Regis, seiner Collection-Brands wie The Luxury Collection, Autograph Collection Hotels und Tribute Portfolio sowie seiner renommierten Marken Marriott Hotels und Sheraton.

Weiterhin soll Delta Hotels by Marriott auf dem europäischen Markt mit mehr als 4.000 geplanten Zimmern bis 2020 lanciert werden. Bis dahin will Marriott International zudem die Anzahl der Häuser seiner wegweisenden Designmarke W Hotels verdreifachen, wobei bereits 2017 Verträge für Häuser in Prag und Budapest unterzeichnet wurden. Bis 2020 strebt Marriott in Europa auch die Führung im gehobenen Segment an. Aktuell rangiert der Konzern hier mit seinem Portfolio buchbarer Hotels auf Platz fünf. Die Auswahl umfasst knapp 24.000 Zimmer der Marken AC Hotels, Aloft Hotels und Four Points by Sheraton.

Ziel von Marriott International ist es, das Europa-Angebot buchbarer und geplanter Zimmer zu verdoppeln und so zum Marktführer aufzusteigen. Im Falle von Courtyard Hotels liegt die Ziellinie in Europa bei mehr als 12.000 buchbaren und geplanten Zimmern bis Ende 2020. Hierunter fallen auch die 2017 anstehenden Neueröffnungen in Paris, Dresden und Edinburgh.

Zur Expansion des Angebots für Langzeitaufenthalte sollen mehr als 30 neue Häuser der innovativen Marken Residence Inn und Elements sorgen. Jüngst wurden hier Verträge in Städten wie London, Aberdeen und Amsterdam unterzeichnet. Den wichtigsten Wachstumsmotor bezüglich der Zimmerzahl und zugleich das europaweit stärkste Portfolio im Bereich der erschwinglichen Lifestyle-Marken wird bis 2020 Moxy Hotels bilden. Premiere feierte Moxy 2014 in Mailand. Aktuell werden über 1.000 Zimmer in Europa angeboten, geplant sind 22.000 zusätzliche Moxy-Zimmer bis 2020. Davon kommen 18.000 bereits in den nächsten drei Jahren auf den Markt. So stehen 2017 Eröffnungen in London, Amsterdam, Frankfurt, Wien und Oslo an.

Auch in den USA setzt man auf Expansion mit neuen Häusern ab diesem Jahr in New York, Seattle und Nashville. In Asien bestehen für das indonesische Bandung sowie für Tokio erste Projektverträge.