Hotelmarkt Baden-Württemberg: Retro-Design im Arthotel ANA

16.03.2017 Top hotel

Im Stil der 1950er und 60er Jahre verbindet das neue Arthotel ANA Momentum den Retro-Look mit High Tech. Anfang März hat das neue 84-Zimmer-Haus in Göppingen eröffnet – die GS Star GmbH aus Augsburg betreibt mit der Marke damit bereits das siebte Haus. In diesem Jahr kommen weitere in München, Böblingen und Freiburg dazu.

Moderne Hotelkultur will die GS Star im neuen Designhotel mit dem Mix aus neuester Technik und Elementen der 50er und 60er vermitteln. Das Arthotel ANA Momentum liegt in der inmitten Göppingens am Kornhausplatz, die Außenterrasse mit Blick auf das Stadttreiben lädt zum Verweilen ein, ebenso wie die Open Lobby mit Bar. Die 84 Zimmer sind in warmen Farben gehalten und sind mit einer individuell regulierbaren Klimaanlage, Smart-TV, einem eigenen Hot-Spot sowie einem Entertainment-Center ausgestattet. Die Bäder mit Designer-Dusche haben außerdem eine Fußbodenheizung.

Am Frühstücksbuffet blicken die Gäste den Köchen der Live-Cooking-Station über die Schulter. Zudem gibt es einen Mini-Shop, der rund um die Uhr geöffnet hat. Für bis zu 20 Personen bietet das Haus einen Tagungsraum. Bars, Geschäfte und der Bahnhof liegen fußläufig, außerdem können Gäste des Hotels kostenlos Fahrräder ausleihen.

Die Augsburger Hotelbetreibergesellschaft hat bereits Häuser in München, Böblingen, Leipzig und Wien. Weitere Neubauten in München, Böblingen und Freiburg kommen noch in diesem Jahr dazu.