Nordeuropa: Der skandinavische Hotelmarkt wächst weiter

Bildquelle: At Six Stockholm

16.03.2017 Tophotelprojects

Dem skandinavischen Hotelmarkt steht in den kommenden Jahren ein stetiges Wachstum bevor, eine Vielzahl von Projekten befindet sich in unterschiedlichen Bauphasen über die Region verteilt. Das berichtet Tophotelprojects.com.

Schweden führt die Liste der geplanten Neubauten an, was nicht überrascht, da es das größte der Nordländer ist. Im Hinterland von Stockholm plant Motel L die Eröffnung seines „Älvsjö Centrum“ für den Juni diesen Jahres, welches die Umgebung Stockholms wieder näher zum internationalen Messezentrum bringen soll. Das 3* Hotel wird 174 Zimmer haben und in einem modernen Design erstrahlen.

Im März wird in der Stadt eines der größten Umbauten in Stockholms Geschichte fertig: Das „At Six“, Teil des Urban Escape Masterplanes. Mit 343 Zimmer, inklusive 40 Suiten und drei Stockwerken mit Penthäusern, wird dieses 4* Hotel ein Hybrid aus Geschäfts- und Kunsthotel.

Die nordische Marke Scandic Group führt die Liste an, mit Bauprojekten in Schweden, Finnland und Dänemark. Ihr 4* Hotel „Downton Camper“ in Stockholm mit 493 Zimmern ist derzeit im Bau, während die Erweiterung des „Scandic Hallandia” in Halmstad um 14 Zimmer noch in der Planungsphase ist. Die Planung des „Hotel Marski” in Helsinki geht gut voran und das 300 Zimmer Projekt wird voraussichtlich im ersten Quartal 2019 eröffnen. Das von Scandic neu gebaute „Copenhagen Kødbyen”mit 370 Zimmern wird 2018 eröffnen und sowohl Konferenzräume als auch Restaurants in Kopenhagens ‚Meatpacking District‘ bringen.

Internationale Marken sehen sich auch in nordischen Territorien um. Sheraton renoviert grade sein Hotel in Stockholm in mehreren Phasen, die erste soll in den kommenden Monaten abgeschlossen sein. Auch das „Grand Hotel Stockholm“ bekommt eine Rundumerneuerung in Phasen – ein Datum der Fertigstellung steht hier noch nicht fest.

