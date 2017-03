Expansion: Frisches Kapital für B&B

16.03.2017 Top hotel

Geschäftsführer Max C. Luscher (Foto) kann neue Projekte in Angriff nehmen: Durch eine Kooperation mit Immobilieninvestor HPG Capital sollen für 50 Millionen Euro neue B&B Hotels in Deutschland und Österreich entstehen.

HPG Capital GmbH und B&B haben vor Kurzem einen Rahmenvertrag unterzeichnet, um zukünftig gemeinsame Hotelprojekte in Deutschland und Österreich zu bauen und zu eröffnen. Die HPG Capital ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft für Immobilieninvestitionen semi-professioneller und institutioneller Investoren und steuert ein Investitionsvolumen von 50 Millionen Euro für die Hotelprojekte bei. „Wir freuen uns mit HPG Capital einen starken Partner für unsere neuen Hotelprojekte in Deutschland und Österreich gefunden zu haben“, erklärt Max C. Luscher, Geschäftsführer der B&B HOTELS GmbH. Noch in diesem Jahr wird die Gruppe ihr 100. Hotel in Deutschland eröffnen.

Erstes gemeinsames Projekt der HPG Capital und der B&B HOTELS ist das B&B Hotel Stuttgart Airport/Messe, dessen Eröffnung für das erste Halbjahr 2018 angesetzt ist. Das Hotel mit 101 Zimmern wird das fünfte B&B Hotelprojekt in Stuttgart sein. Zwei weitere in Stuttgart-Bad Cannstatt und Stuttgart-Zuffenhausen werden 2017 und 2018 eröffnen.