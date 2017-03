Kooperationen: Biene »Paul« ist neues Maskottchen der Ringhotels

16.03.2017 Top hotel

Lange wurde bei der Kooperation nach einem neuen Maskottchen gefahndet, jetzt wurde »Paul« erstmals präsentiert. Die Verbindung zur neuen Ausrichtung der Gruppe spielte eine wichtige Rolle.

„Wir haben lange überlegt, wie ein neues Maskottchen für die Ringhotels aussehen könnte“, sagt Susanne Weiss, Geschäftsführender Vorstand der Ringhotels. „Klar war, es muss ein deutsches Tier sein, das zu unserem Markenkern „HeimatGenuss“ passt. Mit einer kleinen Vorauswahl sind wir in den direkten Kontakt mit unseren Gästen getreten und haben diese entscheiden lassen. Schnell stand fest, das neue Maskott­chen ist eine Biene namens Paul. Der Name Paul wurde mit Hilfe von Kindern aus einem Münchner Kindergarten gefunden.“



Ende 2015 führten die Ringhotels den Markenkern „HeimatGenuss“ ein. Dieser steht für regionale Individualität und Qualität. Dazu gehören neben den entsprechenden kulinarischen und regionalen Angeboten auch, dass sich nicht nur die Ringhoteliers, sondern alle Mitarbeiter damit identifizieren und den Gedanken aktiv leben. Das neue Maskottchen „Biene Paul“ ist damit ein weiterer Schritt dieser Marken­offensive.



Darüber hinaus wurde Mitte 2016 unter dem Namen „Ringhotels Kompass“ eine Balanced Scorecard eingeführt, die zur weiteren Optimierung der Qualitätsmerkmale aller Ringhotels beitragen soll. Gewertet werden hierbei neben den Mystery Checks der Hotelkooperation beispielsweise auch die Markenidentität, die aktive Mitarbeit der einzelnen Ringhotels und der Trustscore von Trust You.