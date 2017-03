Gasexplosion in NRW: Hotelbesitzer wird schwer verletzt

16.03.2017 Top hotel

Bei einer schweren Gasexplosion am Mittwoch in einem Hotel im nordrhein-westfälischen Verl wurde der 57-jährige Besitzer schwer verletzt. Sein Zustand ist inzwischen stabil, der Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.

Wie die Polizei Gütersloh mitteilt, entstand die Explosion in der Küche, in welcher der Hotelbesitzer des Hotel-Restaurant Jägerhof zu diesem Zeitpunkt das Frühstück für die Gäste zubereitete. Möglicherweise löste ein technischer Defekt an einer Gasleitung den Unfall aus, die genauen Ermittlungen zur Ursache dauern allerdings noch an. Durch die Explosion wurde die Rückseite des Hotels komplett zerstört, weshalb das Objekt einsturzgefährdet ist. Drei Hotelgäste, die sich in der oberen Etage befanden, und die Familie des Inhabers im Nebengebäude blieben unverletzt.