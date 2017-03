MEET THE BEST: Bewerbungsphase läuft – hochklassige Mentoren an Bord

Bildquelle: Meet The Best

14.03.2017 Top hotel

Olaf P. Beck, Otto Lindner oder Alexander Winter als Mentor erleben: Die FBMA nimmt den vielzitierten Fachkräftemangel der Branche erneut zum Anlass und richtet MEET THE BEST, das Mentoren-Symposium für den Branchennachwuchs, nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen in den vergangenen Jahren am Freitag den 5. Mai im Frankfurter Welcome Hotel zum dritten Mal aus. Noch sind Bewerbungen möglich.

„Das Mentorensymposium wird sowohl von den Teilnehmern als auch von unseren hochkarätigen Mentoren jedes Jahr wieder sehr gut aufgenommen“, so Udo Finkenwirth, Präsident der FBMA. „Die Idee dahinter ist offensichtlich: Wir möchten dem Nachwuchs eine Plattform geben, mit den Größen unserer Branche in den Dialog zu treten, Fragen loszuwerden und im besten Fall auch über die Veranstaltung hinaus Ansprechpartner für die Karriereplanung zu gewinnen“, ergänzt Finkenwirth. Interessierte können sich noch bis zum 31. März unter http://www.meet-the-best.info bewerben.

Neben der Teilnahme hochkarätiger Mentoren wie Olaf P. Beck, Chief Digital Officer der Hotel Friends GmbH, Kerstin Rapp-Schwan, Gründerin und Inhaberin der Schwan & Schwan Gastro GmbH, Thorsten Petersen, Geschäftsführer und Gesellschafter der Enchilada Franchise GmbH, Ole Kloth, Director of Development der Soulmade Hotels GmbH, Alexander Winter, Geschäftsführer der arcona Hotels & Resorts & DSR Hotel Holding, Otto Lindner, Vorstandssprecher der Lindner Hotels & Resorts und Klaus Klische, Geschäftsführender Gesellschafter der Fresh Factory GmbH & Co.KG freut sich die FBMA über die engagierte Unterstützung erstklassiger Sponsoren wie progros Einkaufsgesellschaft mbH, Meiko Maschinenbau GmbH & Co., Top hotel, Welcome Hotels, J.J. Darboven GmbH & Co. KG, Staatl. Fachingen, der Deutschen Hotelakademie und Nicolas Feuillatte.