Hotelmarkt International: Generator Hostels für 450 Millionen Euro verkauft

14.03.2017 Top hotel

Der Londoner Investor Queensgate hat die Generator Hostels von Patron Capital und dessen Co-Investor Invesco Real Estate gekauft. Die Lifestyle-Hostelmarke verfügt über insgesamt 8639 Betten und hatte im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 70 Millionen Euro.

Die attraktive Lifestyle-Marke biete enormes Vergrößerungspotential, so Jason Kow, CEO von Queensgate. Wie die Plattform »City a.m.« berichtet, zahlt der Käufer 450 Millionen Euro für die Generator Hostels und will rund 300 Millionen Euro investieren.

Die Kette begann als familiengeführtes Unternehmen im Jahr 1995 mit einem Haus in London – 2007 ging Generator an Patron Capital. Mittlerweile gehören 13 Häuser in Europa und eines in Miami zur Gruppe. Die Design-Hostels richten sich an junge Reisende und Millenials: Die Häuser sind zentral in den Metropolen gelegen, kunstvoll und modern ausgestattet und verfügen über ansprechende öffentliche Bereiche.

Quelle: »City a.m.«