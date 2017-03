Bookatable-Umfrage: Gäste geben immer weniger Trinkgeld

14.03.2017 Top hotel

Obwohl die meisten Gäste der Meinung sind, dass Trinkgeldgeben zum Essengehen gehört, wird immer weniger gezahlt. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Online-Reservierungs-Service Bookatable, der gut 670 Gäste aus dem deutschsprachigen Raum nach ihrer Einstellung zum Trinkgeld befragte. Elf Prozent finden den Brauch generell nicht gut. Die weite Mehrheit honoriert jedoch guten Service gern mit einem Obolus. Aber zahlen die Deutschen tatsächlich gern Trinkgeld?

Denn obwohl die meisten Gäste also laut Befragung gerne Trinkgeld geben, zeichnet eine parallel durchgeführte Befragung von knapp 60 Gastronomen ein etwas anderes Bild. Insgesamt 66 Prozent haben das Gefühl, dass die Gäste mit den Jahren immer weniger geben. Einige Gäste würden auch gern die Art und Weise ändern, wie wir hierzulande Trinkgeld geben. 15 Prozent fänden es besser, wenn sie beim Verlassen des Restaurants das Trinkgeld einfach auf dem Tisch liegen lassen könnten. Zwölf Prozent würden die Variante bevorzugen, dass alle Speisen und Getränke tatsächlich bereits mit einem festgesetzten Trinkgeld im Menü vermerkt sind.

34 Prozent der befragten Gäste gehen vor allem von einer schlechten Bezahlung in der Gastronomie aus und werten die Arbeit guter Servicekräfte daher gerne mit einem kleinen Bonus auf. Weitere 55 Prozent sind auch generell der Meinung, dass guter Service viel Wert ist und dass dieser entsprechend gewürdigt werden sollte. Dennoch: Immerhin knapp elf Prozent möchten eigentlich kein Trinkgeld geben. Die Gründe hierfür variieren. Ein Teil der Befragten ist der Meinung, es ist überflüssig, da das Trinkgeld bereits im Preis inbegriffen ist. Andere möchten bei ohnehin schon erhöhten Preisen nicht noch mehr Geld für das Trinkgeld liegen lassen. Andere Gäste sind wiederum unsicher. Sie tun sich schwer dabei, die richtige Höhe des Trinkgelds zu bemessen und empfinden das Zahlen allgemein im Restaurant daher als unangenehm.

Insgesamt 66 Prozent der Gastronomen haben allerdings das Gefühl, dass die Gäste mit den Jahren immer weniger Trinkgeld geben. „Das ist insofern schade, als dass der zusätzliche Obolus in der Regel der ganzen Belegschaft und nicht nur einer Bedienung zugutekommt“, sagt Thomas Bergmann, Regional Director D-A-CH bei Bookatable by Michelin. „67 Prozent der Gastronomen gaben an, dass sie das Trinkgeld eines Tages sammeln und unter allen Servicekräften und in 60 Prozent der Fälle auch unter dem Küchenpersonal aufteilen. Das Trinkgeld gibt den Gästen also eigentlich eine gute Möglichkeit, allen Menschen, die an einem schönen Restauranterlebnis beteiligt waren, zu danken.“