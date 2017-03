Mövenpick: Maßgeschneidertes Bettenkonzept

13.03.2017 Top hotel

Anlässlich des Weltschlaftags am 17. März stellt Mövenpick Hotels & Resorts sein neues Konzept „Sleep individually different“ vor. Die weltweit erste Taschenfederkernmatratze mit einstellbarem Härtegrad von YouBed soll in der neuen „Sleep“-Zimmerkategorie für einen besseren Schlaf sorgen – ebenso wie weitere Extras.

Das neue „Sleep individually different“-Konzept des Schweizer Hotelunternehmens baut hauptsächlich auf die weltweit erste individuell einstellbare Taschenfederkernmatratze aus der schwedischen Bettenmanufaktur YouBed. Zudem bietet die neue Zimmerkategorie vollständige Dunkelheit und totale Ruhe im Zimmer. Verfügbar ist sie ab dem Weltschlaftag am 17. März in allen Hotels des Unternehmens in Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz.

Das „Sleep“-Zimmer kann für den Aufpreis von 15 Euro gebucht werden. Darin inklusive sind eine Schlafmaske, Ohrstöpsel, Lavendelkissen und Sticker zum Abkleben von möglichen Lichtern elektronischer Geräte. Ferner stehen weitere Schlummer-Helfer wie Kräutertee und Mövenpick-Schokolade für die Gäste bereit. Die Zimmer liegen außerdem in besonders ruhigen Bereichen des Hotels und sind mit zusätzlichen Gardinen für vollständige Dunkelheit sowie besonders hochwertiger natürlicher Bettwäsche ausgestattet. Ebenfalls sind Nacken-Kissen und allergenfreies Bettzeug erhältlich.

„Wir sind stolz darauf, neue Wege zu gehen und die Gästezufriedenheit mit innovativen Ideen zu steigern“, sagt Ola Ivarsson, Chief Operating Officer Europe von Mövenpick Hotels & Resorts. Die verstellbaren Matratzen seien von einigen Gästen über eine Zeit von sechs Monaten getestet worden, das Resultat sei durchweg positiv ausgefallen. „Die Betten verfügen über die neueste Bettentechnologie, um den Gästen optimale Bedingungen für einen tiefen Schlaf zu ermöglichen. Als erstes internationales Hotelunternehmen können wir ein maßgeschneidertes Schlaferlebnis anbieten,“ sagt Ivarsson.