Gästefeedback-Plattform: TrustYou festigt internationale Präsenz

13.03.2017 Top hotel

Die Gästefeedback-Plattform TrustYou ist mit neuen Partnerschaften rund um den Globus ins Jahr 2017 gestartet. Unter anderem haben sich die Romantik Hotels & Restaurants dazu entschlossen, TrustYous Gästefeedback-Plattform zu nutzen, um Ihre Online-Reputation zu verbessern und zu beeinflussen. Auch die Partnerschaft zwischen TrustYou und AccorHotels wurde vor kurzem erweitert.

TrustYou hat seine Zusammenarbeit mit AccorHotels vor kurzem erweitert, da die Hotelgruppe die Häuser von Fairmont, Raffles und Swissôtel übernommen hat. Diese 113 Hotels nutzen jetzt AccorHotels’ „Voice of the Guest“-Plattform von TrustYou. Sie können damit jede Art von Feedback, das Reisende im Internet teilen, analysieren und maßgeschneiderte Fragebögen an die Gäste nach dem Aufenthalt zukommen lassen.

Außerdem haben sich die Romantik Hotels & Restaurants mit 200 Häusern in neun Ländern Europas dazu entschlossen, TrustYou zu nutzen, um ihre Online-Reputation zu verbessern und zu beeinflussen. „TrustYou kombiniert alle Funktionen, die wir für das Verwalten der Bewertungen unserer Gäste gesucht haben, innerhalb einer praktischen Plattform. Die automatisch erstellten Gästefragebögen helfen uns, Informationen aus erster Hand von unseren Gästen zusammenzutragen. Wir nutzen die berechneten Auswertungen und Sentiment-Analysen, um unsere Leistung zu messen, sowie unsere Stärken und Möglichkeiten zu analysieren, um die Abläufe aller Häuser zu verbessern", sagt Thomas Edelkamp, CEO bei Romantik Hotels & Restaurants.

Zu den weiteren neuen Partnerschaften zählt die Hotelkette PHM Hospitality aus Indonesien und die Galaxy Entertainment Group, die derzeit die luxuriösen Fünf-Sterne-Häuser StarWorld Hotel auf der Macau-Halbinsel, das Galaxy Macau integrierte Resort sowie Broadway Macau in der Region Cotai betreibt. In Japan ergänzt TrustYou das Kundenportfolio durch die b Hotels, die derzeit in vier Regionen 13 Häuser mit mehr als 3.000 Gästezimmern betreiben. Auch im Bereich der Individualhotellerie hat TrustYou Partnerschaften mit einer Vielzahl Hotels auf der ganzen Welt geschlossen: Buddha-Bar Hotel in Budapest, Ungarn; 7132 Hotel in Vals, Schweiz; Good Hotel London im UK; The King Jason Hotel auf Zypern; Axiom Hotel in San Francisco, USA; Watermark Beach Resort in British Columbia, Kanada; Panari Hotels in Nairobi, Kenia.

„Die neuen Partnerschaften verheißen ein vielversprechendes Jahr 2017 für TrustYou und wir freuen uns, mit großartigen Hotels und Marken auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Im vergangenen Jahr konnten wir unsere Gästefeedback-Plattform mit TrustYou Stars und TrustYou Messaging fertigstellen. Mit diesem hervorragenden Produkt sind wir nun in der Lage, die bestmögliche Plattform bereitzustellen“, so Benjamin Jost, CEO bei TrustYou.