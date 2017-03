Hotelmarkt Frankfurt: Deutschland-Premiere für Hyatt Place

13.03.2017 Top hotel

Anfang 2018 soll es seine Gäste begrüßen: das erste Hyatt Place Hotel in Deutschland. Baubeginn für das 312-Zimmer-Haus im neuen Stadtteil Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen war bereits im vergangenen Jahr – das Richtfest fand vor Kurzem statt. Die Feuring Gruppe hat das Haus für 30 Jahre gepachtet und wird es betreiben.

Das Hyatt Place wird das erste Haus der Marke für Geschäftsreisende und Familien in Deutschland sein. Das Hotel mit einer Fläche von insgesamt rund 19.000 Quadratmetern bekommt 312 Zimmer und 110 Tiefgaragenplätze, außerdem wird der Zugang zur bereits im Bau befindlichen S-Bahn Station Gateway Gardens direkt vor dem Hotel liegen.

Die Feuring Gruppe betreibt das Hotel als Pächterin für die nächsten drei Jahrzehnte. „Der Hotelmarkt in Frankfurt und insbesondere in der Airport City profitiert von den enorm gestiegenen Fluggastzahlen am Flughafen“, erläutert Matthias Lowin, Geschäftsführer von Feuring. „Das Hyatt Place Frankfurt Airport bietet ein zukunftsweisendes, attraktives Zimmerkonzept und ist damit ein Unikat am Flughafen.“

Durch moderne Architektur wollen die Gateway Gardens glänzen, Hans Dieter Reichel von Architekten Reichel+Stauth entwarf das Hyatt-Gebäude. Die Fassaden sollen aufgrund der großflächigen bodentiefen Verglasungen in allen Gästezimmern sowie in den lichtdurchfluteten öffentlichen Bereichen des Erdgeschosses besonders einladend wirken. Eine Besonderheit sei laut Matthias Lowin auch die unmittelbare Lage am Park von Gateway Gardens: „So werden wir auch spezielle Park-Suiten mit einem tollen Blick in die Natur anbieten.“

Gateway Gardens ist mit 700.000 Quadratmetern projektierter Bruttogeschossfläche auf einem Areal von 35 Hektar eine der größten Quartiersentwicklungen in einer Airport City in Europa. Dr. Kerstin Hennig, Geschäftsführerin der Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens: „Das Konzept der Marke Hyatt Place setzt hier einen besonderen Akzent und ist eine wunderbare Ergänzung des bestehenden Angebots.“ Denn daneben entsteht im neuen Stadtteil derzeit auch ein Hampton by Hilton. Das Holiday Inn Frankfurt Airport hat dort schon im Dezember eröffnet.