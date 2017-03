Online-Vertrieb: Atlantic Wilhelmshaven ist QR-Strategiemeister

10.03.2017 Top hotel

Alljährlich vergibt Quality Reservations (QR) auf der ITB einen Preis für die beste Leistung im Online-Vertrieb. Dazu veranstaltet der Vertriebsspezialist einen zwölfmonatigen Yield Management-Wettbewerb unter seinen über 400 Mitgliedshotels. Die beste Gesamtleistung erbrachte diesmal das Atlantic Hotel Wilhelmshaven und erhielt somit die Meisterschale.

Gewinner des Wettbewerbs ist das Hotelteam, dem es gelingt, die vier Bereiche des Online-Vertriebs in Balance zu bringen, das Potenzial bestmöglich auszuschöpfen und konsequent Erträge zu erwirtschaften. Am insgesamt Besten ist das dem Atlantic Hotel Wilhelmshaven gelungen.

In den vier Wertungskategorien wurden zudem die Einzelsieger ausgezeichnet: Das Hotel Zoe by Amano in Berlin gewann in der Kategorie »Gäste«. Im Bereich »Angebot« überzeugte das Novum Select Hotel Berlin Spiegelturm. In der Kategorie »Buchung« räumte das Congress Hotel am Stadtpark in Hannover und das Nordsee Hotel Bremerhaven gewann die »Kategorie Hotel«.

Hoteldirektor Sascha Füchtner nahm den Preis für den neuen Strategiemeister Atlantic Hotel Wilhelmshaven entgegen. Dort ist die neue QR Komplettlösung eingerichtet mit Zwei-Wege-Schnittstelle zu Protel, der QR Booking Engine 4.0, der direkte Anbindung an Booking und Expedia sowie der Anbindung von HRS über die Channel-Management-Lösung.

Das Ergebnis in Zahlen: Doppelt so viel Umsatz wie das lokale Durchschnittshotel und auch die Durchschnittsrate des Atlantic Hotel Wilhelmshaven liegt um 44 Prozent über der des Marktes. QR-Geschäftsführerin Carolin Bauer lobt das Siegerteam: „Mit vorbildlichem Verständnis für den Markt und die Anforderungen der Gäste, nutzte das Hotel klug alle Möglichkeiten des Systemwechsels zu QReS 4.0, um den Online- und Offline-Vertrieb bestmöglich zu vernetzen und den ganzheitlichen Hotelvertrieb zu optimieren.“