Althoff Hotel Gruppe: Eigener Nachwuchs ist ein „Wettbewerbsvorteil“

09.03.2017 Top hotel

Beim diesjährigen Althoff Karrieretag am kommenden Sonntag stehen im Ameron Hotel Regent in Köln die Zukunftschancen der 80 Auszubildenden und dualen Studenten im Mittelpunkt.

In Gesprächen mit allen Hoteldirektoren der Althoff Hotels werden die individuellen Entwicklungspotentiale jedes Teilnehmers betrachtet und Wege festgelegt, um die Karriere im Unternehmen weiter auszubauen. „Die Hotellerie ist eine Branche, die viel fordert, aber ebenso viele Möglichkeiten bietet, die gerade heute bei jungen Menschen sehr gut ankommen“, so Thomas H. Althoff, Eigentümer und Betreiber der Hotelgruppe. Im Gegensatz zu anderen Branchen können die Arbeitszeiten der hotelnahen Berufsbilder deutlich flexibler gestaltet und selbst innerhalb der Althoff Gruppe unkompliziert mit Auslandsaufenthalten verbunden werden.

Insgesamt 240 Auszubildende werden in den Betrieben des mehrfach ausgezeichneten Hotelprofis in den Berufsfeldern Koch, Restaurant- und Hotelfachleute ausgebildet. Innovative Ausbildungsgänge zum Bachelor oder Betriebswirt erweitern heute die Möglichkeiten des Berufseinstiegs. Von den 80 Auszubildenden, die im Jahrgang 2017 ihren Abschluss mit der Althoff Gruppe machen werden, möchten 70 Fachkräfte bleiben und ihre Karriere in bekanntem Umfeld weiterentwickeln. „Wir sind stolz, dass wir dieser so anspruchsvollen Generation junger Mitarbeiter ein so attraktives Arbeitsumfeld bieten, dass wir fast alle unserer Absolventen in der Firma weiterentwickeln können“, erklärt Thomas H. Althoff.

Den Erfolg beim Hotelnachwuchs führt man auf die Unternehmens-Werte zurück, die insbesondere im jederzeit respektvollen und sorgfältigen Umgang mit dem Team – und natürlich den Gästen – begründet seien. Die Verantwortung gegenüber den Auszubildenden sollte für jeden Unternehmer über die bestandenen Abschlussprüfungen hinaus gehen, betont Thomas H. Althoff. „Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist die weitere Entwicklung des gut ausgebildeten Nachwuchses nicht nur eine soziale Verpflichtung, sondern ein Wettbewerbsvorteil, mit dem wir uns von den zahlreichen Mitbewerbern in der Hotellerie abheben.“