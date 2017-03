Budgethotellerie: A&O definiert sich neu

09.03.2017 Top hotel

Einen Millionenbetrag investieren die A&O HOTELS and HOSTELS, um die Marke und die Hotelgestaltung neu zu definieren. Ziel ist es, Marktführer in ganz Europa zu werden. Zum 1. April werden in einzelnen Häusern zudem Tageszimmer eingeführt, um dem Bedarf von Businessgästen entgegenzukommen.

Erste Realisierungen des neuen Hotelkonzepts sind bis Ende 2017 im A&O Berlin Mitte und im A&O Hamburg Hauptbahnhof geplant. Flagship-Hotel wird das A&O Berlin Mitte mit einer Kapazität von über 1.600 Betten und einer Zimmerauslastung von 71 Prozent. „In den letzten 16 Jahren haben wir uns auf Wachstum und Kosten fokussiert. Jetzt rücken wir unseren Kunden, den Service und das Produkt drum herum in den Fokus, ohne ersteres zu vergessen. Das wird eine spannende Zeit, fantastisch für die Kunden und ungemütlich für den Wettbewerb“, so Oliver Winter, CEO der A&O-Gruppe.

In diesem Zuge werden in ausgewählten Häusern, die nah an Messezentren oder Hauptbahnhöfen gelegen sind, bereits ab April Tageszimmer angeboten, die stundenweise zur tagesaktuellen Übernachtungsrate reserviert werden können. „Das Produkt-Uplift orientiert sich in alle Richtungen. Es übernachtet nur der, dessen Erwartungen auch erfüllt werden“, ergänzt Phillip Winter.

Neben dem Engagement externer Agenturen setzt die A&O-Gruppe auf das Know-how seiner Mitarbeiter. Im ersten Quartal wurden an den Standorten Berlin, Weimar und Hamburg „Mission-Vision-Values“ in Teams ausgearbeitet. Das hauseigene Quality Management ergänzte die entwickelt hieraus Strategien und baute die Ergebnisse in die Firmenkommunikation mit ein. Winter über die interne Maßnahme: „Vom Haustechniker bis zum Front Office Manager, von der Buchhaltung, dem Service Center bis zur Abteilungsleitung haben wir eine bunte Vielfalt an Ideen und Perspektiven erhalten, die eine gute Basis für das neue Firmenleitbild geben. Wir haben uns absichtlich für eine umfassende, transparente Methode mit aktivem Austausch entschieden, um eine realistisch Unternehmervision entwickeln zu können.“