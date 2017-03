OTAs: HRS verstärkt Engagement in Nordamerika

08.03.2017 Top hotel

HRS hat die mehr als 1.000 Häuser der Magnuson Hotels in sein globales Hotelportfolio aufgenommen und stärkt damit seine Präsenz vor allem in Nordamerika.

Dank der HRS-Kooperation erhalten die an Magnuson angeschlossenen Hotels Zugang zu neuen Firmenkunden und dadurch die Möglichkeit, ihre Auslastung und ihren Umsatz zu steigern. Allein in den USA hat HRS im Jahr 2016 die Anzahl an Firmenkunden verdreifacht. Die Unternehmen, die in den USA mit HRS zusammenarbeiten, sind für mehr als 800 Millionen US-Dollar der jährlichen Unterkunftsausgaben verantwortlich. Hier ist auch Magnuson mit 800 Häusern am stärksten vertreten.

„Eines unserer Hauptziele für das Jahr 2017 besteht darin, die Bekanntheit von Magnuson im professionellen Geschäftsreisemanagement zu steigern – und die Zusammenarbeit mit HRS hilft bei der Realisierung dieses Vorhabens erheblich“, so Thomas Magnuson, Gründer und CEO von Magnuson Hotels.