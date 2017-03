Hotelmarkt Frankfurt: My Cloud ist Deutschlands erstes Transithotel

08.03.2017 Janina Reich

Ohne den Sicherheitsbereich verlassen zu müssen, können Reisende am Frankfurter Flughafen jetzt stundenweise in das jüngst eröffnete My Cloud Hotel einchecken. Rund um die Uhr ist die Rezeption besetzt – wer seinen Flug verpasst oder einen längeren Zwischenstopp hat, bekommt im Transithotel am Terminal 1 auch spontan ein Zimmer mit Bett und Bad.

Das My Cloud-Projekt ist das erste Hotel, das die Hering Service GmbH betreibt. Damit schließt sich eine Versorgungslücke am Frankfurter Flughafen, die auch nicht durch Airport Lounges aufgefangen werden kann. „Es gibt eine große Nachfrage zum einen von Transitreisenden und zum anderen auch von den Fluggesellschaften selber, da die Lounges im Flughafen nachts geschlossen haben“, erklärt Geschäftsführer Georg Huckestein. „Darüber hinaus unterscheiden wir uns, da der Gast bei uns ein eigenes Zimmer mit Dusche und WC hat – er kann sich zurückziehen und ausruhen.“

Jedes der 59 Zimmer verfügt zudem über einen Schreibtisch, Infotainment und Wlan. „Das war eine schwere Aufgabe für unsere Architekten“, so Huckestein, denn alles musste auf rund zehn Quadratmeter Fläche passen. Gebucht werden kann vorab online oder telefonisch – auch ein spontaner Check-in vor Ort ist möglich. Neben einer Hotelmanagerin und drei Hausdamen kümmern sich insgesamt neun Rezeptionisten um die reibungslose Abwicklung des Transithotels. „Alle unsere Mitarbeiter sind mehrsprachig und kommen entweder aus der Hotellerie oder Servicebranche“, betont Huckestein.

Eine große Herausforderung liege in der Flexibilität der Buchung sowie dem daraus folgenden Operating – nicht zuletzt im Housekeeping. Denn die Zimmer sind bereits für drei Stunden buchbar. Ab 80 Euro bekommt man ein innenliegendes Einzelzimmer, wer auf das Rollfeld blicken möchte, zahlt 15 Euro mehr; jede weitere Stunde kostet 20 Euro.

„Wir haben uns für den Namen My Cloud entschieden, da das Thema Wolken die Punkte Erholung, Schlafen und auch Fliegen beinhaltet“, erklärt Huckestein. So zieren das gesamte My Cloud Hotel – wie der Name bereits erwähnt – immer wieder Wolkenmotive. In der Lobby soll es im Gegensatz zum bunten Treiben am Flughafen eher ruhiger zugehen. Restauants und Cafés befinden sich in der Nähe des Hotels – nachts versorgt ein Service- und Getränkeautomat die Gäste.

Bisher ist My Cloud das einzige Transithotel in Deutschland. Über die angestrebte Auslastung könne keine Angabe gemacht werden, da diese nicht mit der klassischen Hotellerie vergleichbar sei. Ob Hering ein weiteres Haus dieser Art eröffnet sei laut Georg Huckestein noch nicht geplant. „Aber es ist nicht ausgeschlossen.“