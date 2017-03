Durchwachsenes Geschäftsjahr: Maritim wächst besonders in Deutschland

08.03.2017 Top hotel

Der weltweite Gesamtumsatz der Hotelgesellschaft Maritim ist 2016 um 21,6 Millionen auf 453,5 Millionen Euro gesunken. In Deutschland trotzen die Zahlen dieser Entwicklung: Der Umsatz erhöhte sich auf 375 Millionen Euro. Das ist laut Geschäftsführer Gerd Prochaska vor allem auf die umfassenden Modernisierungen der Hotels zurückzuführen. Außerdem werde Urlaub im eigenen Land immer beliebter.

Der Gesamtumsatz aller unter dem Markennamen Maritim geführten Hotels ist mit 453,5 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr (475,1 Mio. Euro) gesunken. Hierfür ist die schlechte Buchungslage in den ägyptischen und türkischen Ferienregionen verantwortlich, wo Maritim ausschließlich Hotels mit Franchise- bzw. Management-Vertrag betreibt.

„In Deutschland war es ein starkes Jahr für Maritim, das uns in unserem Kurs bestätigt und für das laufende Geschäftsjahr motiviert“, sagt Gerd Prochaska. Für das Ergebnis macht er vor allem die hohe Attraktivität der renovierten Maritim Hotels, die Stärkung des Direktvertriebs, ein effektiveres Kundenmanagement und die allgemein positive wirtschaftliche Lage verantwortlich. „Zudem verbringen mehr Menschen ihren Urlaub in Deutschland, Städtetrips im eigenen Land werden immer beliebter“, erklärt der Geschäftsführer. Insgesamt acht Hotels mit über 3.000 Zimmern sind bereits grundlegend renoviert worden; die Maritim Hotels in Stuttgart, Königswinter, Ulm, München, Darmstadt, Hannover, Bad Homburg und Köln erstrahlen nach umfassender Modernisierung in neuem Glanz. Noch in diesem Jahr startet die Renovierung des Maritim Hotel Bonn.

Den Direktvertrieb stärkte Maritim auch im vergangenen Jahr: Die unternehmenseigene Website wurde erstmals zum zweitwichtigsten Online-Buchungskanal – die Umsätze stiegen um rund 20 Prozent. Maritim Kunden schließen jede dritte Buchung online ab.

„Als inhabergeführte deutsche Hotelkette ist es eine stetige Herausforderung, sich auf dem hart umkämpften Hotelmarkt zu behaupten. Die sehr gute Geschäftsentwicklung zeigt, dass unser ´Renovierungskurs mit Augenmaß` zukunftsorientiert und erfolgreich ist“, bilanziert Prochaska. International hoffe er auf eine Stabilisierung der politischen Situation für die Maritim Häuser in Ägypten und der Türkei. Die Hotels auf Mallorca, Malta, Teneriffa und Mauritius entwickelten sich dagagen äußerst positiv.

Für 2020 ist die Eröffnung des Maritim Hotels Ingolstadt geplant. In Amsterdam wird 2020 mit 579 Zimmern und Suiten sowie Tagungskapazitäten für bis zu 4.750 Personen das bisher größte Maritim Hotel und zugleich eines der größten Kongresshotels Europas eröffnen. Auf dem asiatischen Markt eröffnet die Kette jeweils ein Hotel in Hangzhou und in Hefei.