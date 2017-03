08.03.2017 Top hotel

Die Upstalsboom Hotel + Freizeit GmbH ist für den „New Work Award“ des Online-Geschäftsnetzwerk XING nominiert worden. In der Kategorie „Etablierte Unternehmen“ hat der Emder Ferienanbieter die Jury bereits überzeugt und es unter die besten fünf geschafft.

Der Award wird branchenübergreifend an Unternehmen vergeben, die sich im Bereich zukunftsweisendes Arbeiten besonders engagieren. Den Initiatoren des Awards, der dieses Jahr zum vierten Mal ausgelobt wird, geht es vor allem darum, Unternehmen auszuzeichnen, die die Arbeitswelt bewusst wandeln, alte Systeme aufbrechen und neue, flexible Modelle ausprobieren. Laut Thomas Sattelberger, Schirmherr des „New Work Awards“, werden Macher gesucht, die New Work nicht nur betreiben, sondern leben und damit auch andere mitreißen – genau die Philosophie von Upstalsboom-Geschäftsführer Bodo Janssen und seinen Mitarbeitern. „Wir haben unsere Arbeitswelt komplett umgekrempelt und schöpfen nicht mehr aus Zahlen, sondern aus Wertschätzung“, erklärt Janssen. „Die typischen Hierarchien in Unternehmen sind veraltet und funktionieren nicht mehr. Wir sind dazu übergegangen, Führung als Service am Mitarbeiter zu begreifen.“ Denn sind die Kollegen im Haus zufrieden, sind es auch die Gäste, weiß Bodo Janssen. „Dahinter steckt der wahre Gewinn. Und das funktioniert wirklich“, ist er überzeugt.

Dass ihre Arbeitswelt, an der alle Upstalsboomer aktiv mitwirken, nun die Chance auf eine weitere Auszeichnung bekommt, freut das gesamte Team. „Die Nominierung beim ‚New Work Award‘ 2017 bedeutet für uns eine enorme Wertschätzung für das, was wir tun“, sagt Marie Koch, Mitarbeiterin der Upstalsboom Kultur & Entwicklung GmbH, die in ihrer Ausbildungszeit zusammen mit Bodo Janssen und anderen Azubis schon den Kilimandscharo erklommen hat. „Wir hoffen, dass wir durch diese Nominierung und dem damit gesetzten Zeichen mehr Menschen und Unternehmen für eine menschen- und sinnorientierte Führung begeistern können.“