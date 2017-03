Hotelmarkt Deutschland: 120 Mio Euro für sechs neue Hilton-Häuser

07.03.2017 Top hotel

Ein historisches Hoch hat Hilton eigenen Angaben zufolge beim Ausbau seiner Marken in Deutschland erreicht. Sechs Newcomer werden 2016 ihre ersten Gäste begrüßen; der Fokus liegt auf Hampton by Hilton.

In strategischer Partnerschaft mit den Unternehmen Primestar Hospitality GmbH, Foremost Hospitality GmbH und tristar GmbH wird ein schneller Ausbau der Marken Hilton Garden Inn und Hampton by Hilton umgesetzt. Das Ergebnis: Sechs neue Hotels mit einem Investment von mehr als 120 Millionen Euro sollen dieses Jahr noch eröffnen. Dies sind:

Hampton by Hilton Freiburg

Hampton by Hilton Hamburg City Centre

Hampton by Hilton Berlin City Alexanderplatz

Hilton Garden Inn Frankfurt City Centre

Hampton by Hilton Aachen Tivoli

Hampton by Hilton Dortmund Phoenix See

Weiterhin dürfen fünf Städte werden in den nächsten Jahren ihre ersten Hilton Hotels bekommen. Patrick Fitzgibbon, Senior Vice President, Development, Hilton sagte: „Hiltons Ausbau in Deutschland ist sehr aktiv und die Mehrheit der 17 geplanten Hotels befindet sich bereits im Bau. Dieses Jahr bereiten wir uns darauf vor, neue Focused Service Hotels in sechs Großstädten zu eröffnen – Freiburg, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Aachen und Dortmund – und in den nächsten zwei bis drei Jahren werden wir die Anzahl der Hampton by Hilton Hotels in Deutschland vervierfachen. Die steigende Nachfrage in diesem Bereich, gepaart mit einem kontinuierlichem Immobilieninvestment in Deutschlands Städten, steuert dieses Wachstum und wir fokussieren uns weiterhin darauf, unsere Präsenz landesweit weiter auszubauen.“