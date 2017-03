07.03.2017 Top hotel

„Small is beautiful“ als Leitgedanke: Die Luxushotelkette plant für dieses Jahr fünf Eröffnungen, womit man 80 Häuser im Angebot hätte. Kempinski-Chef Markus Semer betont, dass man sich weiter als »Pionier der europäischen Luxushotellerie« betrachtet. Klicken Sie sich durch die Bilder der Newcomer.

„Wir wollen wachsen und wir werden wachsen – aber mit Bedacht und entsprechend unserer langfristig angelegten Wertestrategie“, gibt Markus Semer, Vorstandsvorsitzender von Kempinski Hotels die Richtung der Luxushotelgruppe vor. Vor diesem Hintergrund plant das Unternehmen in diesem Jahr insgesamt fünf Eröffnungen: in Havanna auf Kuba, in Riga, der Hauptstadt von Lettland, in Guangzhou im Süden Chinas, auf der Palm Jumeirah in Dubai und in der Hauptstadt des Omans, in Muscat.

„Wir verstehen uns als Pionier der europäischen Luxushotellerie“, so Semer weiter. „So sind wir auch in diesem Jahr wieder als Pionier unterwegs.“ In Havanna eröffnet mit dem Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana das erste Fünf-Sterne-Luxushotel nach europäischem Maßstab und auch in Riga ist Kempinski Vorreiter: Das Grand Hotel Kempinski Riga wird das erste internationale Fünf-Sterne-Luxushotel Lettlands sein.