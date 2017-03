Hotellerie Schweiz: Ständerat »knebelt« Preisklauseln der Buchungsplattformen

07.03.2017 HTR

Online-Buchungsportale sollen Schweizer Hoteliers keine Mindestpreise vorschreiben dürfen. Der Ständerat hat in seiner Debatte vom Montagabend entschieden, die Knebelverträge mit den engen Preisparitätsklauseln zu verbieten. hotelleriesuisse begrüsst den Beschluss. Es sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Das berichtet die HTR hotel revue.

Mit der Annahme der Motion von Pirmin Bischof »Verbot von Knebelverträgen der Online-Buchungsplattformen gegen die Hotellerie« setze der Ständerat ein starkes Zeichen für den Tourismusstandort Schweiz, wie der Branchenverband hotelleriesuisse in einer Mitteilung zum Entscheid schreibt. Der Beschluss sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Denn die direkten Mitbewerber des Schweizer Tourismus – Deutschland, Österreich und Frankreich – haben die enge Paritätsklausel bereits verboten. Italien wird diesem Beispiel noch in diesem Jahr.

hotelleriesuisse-Präsident Andreas Züllig freut sich über den Entscheid des Erstrats: »Ein Verbot der engen Paritätsklausel beseitigt einen klaren Wettbewerbsnachteil gegenüber den ausländischen Hauptkonkurrenten und gewährleistet das freie Unternehmertum und die Preissetzungsfreiheit im Kampf der Hoteliers gegen den zunehmenden Druck der Online-Buchungsplattformen.«

So genannte enge Preisparitätsklauseln verpflichten die Hotels, auf ihrer eigenen Internetseite den Preis auf einer oder mehreren Buchungsplattformen nicht zu unterbieten. Die Motion des Solothurner CVP-Ständerates fordert ein Verbot solcher Klauseln. Der Nationalrat wird voraussichtlich in der Sommersession entscheiden.

Der Ständerat folgt mit seinem Entscheid der Wirtschaftskommission (WAK). Diese war nach Anhörungen in der Branche zum Schluss gekommen, dass die Vorgabe der Buchungsplattformen den Wettbewerb behindert. Denn nur Buchungsplattformen würden profitieren.

Buchungsplattformen böten zwar Erleichterungen, sagte Motionär und Kommissionssprecher Bischof im Rat. Doch mit ihrer Marktmacht könnten sie die Preispolitik der Hotels massiv einschränken. Sie könnten zum Beispiel, wenn das Haus nicht ausgebucht sei, im Internet keine Preisnachlässe anbieten.

Ständeräte mehrheitlich hinter der Motion

Im Ständerat fand Bischof viel Unterstützung – fast die Hälfte der Ratsmitglieder unterschrieb den Vorstoss, dem sie am Montag mit 34 zu 5 Stimmen folgten. Ruedi Noser (FDP/ZH) stellte sich als einziges WAK-Mitglied gegen die Motion. Es könne an der guten Dienstleistung liegen, dass die Hotels bereit seien, die hohen Kommissionen der Plattformen zu bezahlen, mutmasste er. Angebote würden damit transparenter, und die Auslastung der Hotels sei dank der Plattformen gestiegen.

Die Hotels hätten durchaus Spielraum bei den Preisen, sagte Noser. Sie müssten zum Beispiel nicht alle Zimmer auf einer Buchungsplattform anbieten. Stammgäste und direkt anrufende Kunden könnten sie bevorzugen. Aktionen seien nicht ausgeschlossen, sondern können über die Plattform weltweit bekanntgemacht werden. Auch der Bundesrat lehnt die Motion ab. Seiner Meinung nach schützt das Kartellgesetz den Wettbewerb ausreichend. Sollten die engen Preisparitätsklauseln den Wettbewerb unzulässig einschränken, könne die Wettbewerbskommission (WEKO) eingreifen.

Zur Diskussion steht im Parlament nur ein Verbot der engen Preisparitätsklauseln. Bereits verboten sind so genannte weite Preisparitätsklauseln. Diese hatten Hoteliers gezwungen, auf allen Vertriebskanälen einen gleich hohen Preis zu fordern.

Buchungsplattformen legen zu

Online-Buchungsplattformen gewinnen bei Hotels immer grösseres Gewicht. Das zeigt eine vor Kurzem veröffentlichte Umfrage des Institut für Tourismus der Fachhochschule Westschweiz Wallis in Siders. 2016 stieg ihr Anteil bei Buchungen in der Schweiz gegenüber dem Vorjahr um 6,7 Prozent auf rund 27 Prozent. Die drei Plattformen Booking, Expedia und HRS beherrschen gemäss der Umfrage das Geschäft. Die Fachhochschule schätzt den Gesamtumsatz von booking.com, Expedia und HRS auf mehr als 1 Milliarde Franken und die von den Hotels an die Plattformen bezahlten Kommissionen auf 150 Millionen Franken.

Quelle: htr