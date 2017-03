Neuer Brand: Novum will mit niu für Nachhaltigkeit, Innovation und Urbanität stehen

07.03.2017 Top hotel

Mit einem von niu inspirierten Stand in Halle 9 wird die Novum Hotel Group auf der kommenden ITB ihre Neuentwicklung der Öffentlichkeit erstmals vorstellen. niu ist im Midscale-Segment angesiedelt und soll individuelle Ansprüche an Komfort und Reisezweck erfüllen. 27 Projekte sind bereits gesichert.

niu soll vor allem durch seine inneren Werte überzeugen: Den Gast erwartet eine Living Lobby mit einem ausgefeilten F&B- Konzept und schmackhaften F&B-Angeboten, moderne Zimmerkompositionen sowie ein besonderes Badkonzept. „Eine lebhafte und lebendige Lobby zu kreieren ist für uns keine leere Worthülse, sondern Ausdruck dessen, dass wir die Bedürfnisse unserer Gäste verstanden haben. Wir werden mit niu den Ansprüchen unserer Gäste, insbesondere der Generation Y und Z, gerecht», erklärt David Etmenan, geschäftsführender Gesellschafter der NOVUM Hotel Group.

Derzeit sind bereits 27 niu Hotelprojekte im In- und Ausland gesichert und weitere Projekte sind europaweit in Planung.

Zur Entstehung des Brand-Namen erklärt die Hamburger Gruppe: »Ausgehend vom englischen „new“ (Aussprache englisch [nju]) und in Anlehnung an NOVUM (No̱·vum, Substantiv [das], etwas Neues, etwas noch nie Dagewesenes) entstand das stringente und harmonische Markenbild, besser gesagt: niu untermauert es. Zugleich wurde mit niu ein Markenname geschaffen, der die internationalen Ambitionen der NOVUM Hotel Group durch dieselbe Aussprache in den unterschiedlichsten Sprachen belegt.«