Wettbewerb: Ringhotels küren KochTalente

06.03.2017 Top hotel

Bereits zum vierten Mal fand das Finale des Ringhotels Kochtalente Wettbe­werbs statt. Organisiert wird er von der Ringhotels Schmiede, dem Nachwuchs-Führungskreis der Hotelkooperation. Als Sieger ging der 19jährige Moritz Steinerbrunner aus dem Ringhotel Gasthof Hasen aus diesem Wettstreit hervor.

„Der Ringhotels Kochtalente Wettbewerb ist mittlerweile zu einer festen Größe in unserer Nachwuchsförderung geworden“, sagt Susanne Weiss, Geschäftsführender Vorstand der Ringhotels „Die jungen Kochauszubildenden gehen mit großer Begeisterung und Hingabe in diesen Wettbewerb. Und wir sind stolz darauf, dass wir in ganz Deutschland so talentierte und engagierte Auszubildende haben.“



Das Finale fand im Ringhotel Gasthof Hasen im baden-württembergischen Herrenberg statt. Als Gewinner konnte sich Moritz Steinbrunner durchsetzen. Er nutzte seinen Heimvorteil, denn der 19-Jährige arbeitet im Gastgeberbetrieb. Den zweiten Platz belegte Maximilian Fischer vom Ringhotel in Celle, und Marko Christ vom Ringhotel in Schwäbisch-Hall wurde mit dem dritten Platz ausgezeichnet.



Insgesamt traten sechs Nachwuchsköche (alle im dritten Lehrjahr) mit der Aufgabe gegeneinander an, aus vorgegebenen Zutaten ein Drei-Gänge-Menü für vier Personen in vier Stunden zu kochen. Eine vierköpfige Fachjury beurteilte neben den Gerichten auch Hygiene und Ordnung sowie Menüerstellung, Arbeitsablaufplan, Technik, Warenerkennung, Zubereitung und Präsentation. Darüber hinaus stand auch eine Theorieprü­fung auf dem Programm.