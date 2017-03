06.03.2017 Top hotel

12,5 Prozent mehr Umsatz, vier Millionen Gäste, sieben neue Hotels, 305 Millionen Euro Gesamtumsatz: Das sind die wichtigsten Ergebnisse aus dem Geschäftsbericht des vergangenen Jahres bei den Leonardo Hotels. Daniel Roger, Managing Director Leonardo Hotels Europe, kommentiert: »Es ist beeindruckend zu sehen, wie schnell wir durch Investitionen in neu erworbene Häuser sehr gute Ergebnisse erzielen.«

Leonardo Hotels schloss 2016 an das starke Wachstum vom Vorjahr an, die Gruppe wurde um sieben Hotels mit 1.042 Zimmern erweitert. In Deutschland stärkte Leonardo sein Portfolio mit einem neunten Haus in München. International expandierte Leonardo Hotels 2016 in die Niederlande sowie nach Tschechien. In Madrid konnte sich die Hotelgruppe über drei Übernahmen freuen. Auch in Großbritannien ist Leonardo Hotels nach London nun mit seinem ersten Haus in Edinburgh vertreten. Expansion ist weiterhin eines der Unternehmensziele seitens Leonardo Hotels und wird intensiv vorangetrieben. So werden sieben Hotels mit 1.605 Zimmern in Amsterdam, München, Ulm, Bad Kreuznach, Dortmund und Nürnberg neu eröffnen. In diesem Monat wird das Portfolio um die Destination Warschau erweitert und somit der Markteintritt in Polen vollzogen. Ziel ist es bis 2020 in Europa mit mindestens 100 Häusern vertreten zu sein.

Kurz vor Ende letzten Jahres lancierte Leonardo Hotels mit NYX Hotels seine vierte Marke, die für eine ganz neue Generation von Hotels steht. Sie vereint das Beste der bisherigen Leonardo Marken. Das Ergebnis sind einzigartige Lifestyle Hotels, die mit ihrem kontrastreichen Gesamtkonzept individuellen Lebensweisen jeder Couleur Raum geben und so ein spannungsgeladenes, dynamisches, urbanes Umfeld am Puls der Zeit erzeugen.

„Das Erfolgsgeheimnis, das hinter unserem rasanten Wachstum steht, ist das richtige Gespür für attraktive und wirtschaftlich starke Standorte mit Häusern in erstklassiger Lage. Wir haben in den letzten Jahren ein Experten-Team aufgebaut, das sich auf Übernahmeprozesse spezialisiert hat. Es ist beeindruckend zu sehen, wie schnell wir durch Investitionen in neu erworbene Häuser sehr gute Ergebnisse erzielen", sagt Daniel Roger. »Unsere attraktiven Standorte punkten deutlich und führen zusammen mit dem stylischen und individuellen Design der Häuser dazu, dass Leonardo Hotels gern gebucht wird. Für uns ist das eine großartige Bestätigung, dennoch sehen wir viele Möglichkeiten der Weiterentwicklung und werden stets hart daran arbeiten, unsere Gäste mehr als zufriedenzustellen. Stillstand kommt für Leonardo Hotels nicht in Frage.”