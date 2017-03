06.03.2017 Top hotel

Die Frühjahrsmessen stehen vor der Tür, allen voran die ITB Berlin und die Internorga Hamburg. Für Hotelsoftware-Entwickler wie protel, Sihot, Oracle oder Hotline ist dies der optimale Rahmen, ihren Kunden die neuesten Weiterentwicklungen zu präsentieren. Top hotel hat in den Firmenzentralen nachgefragt.

Digitaler Meldeschein & neue Webservices

Melanie Dennstedt, HOTLINE GROUP GmbH

»Mit unserem neuen Modul ›hotline signature‹ können Gäste jetzt ganz einfach ihre Adressdaten selbst vervollständigen und zusätzlich den Meldeschein digital unterschreiben. Die Zugangsdaten können dem Gast auch vorab mit der Reservierungsbestätigung per Post oder E-Mail zugeschickt werden. Dies vereinfacht den kompletten Check-in sowohl für den Gast als auch für die Rezeption. Außerdem gehen wir stark auf die Bedürfnisse der Benutzer ein. Darum stellen wir den Kunden jetzt Webservices zur Verfügung, damit diese beispielsweise individuell Daten abrufen und darstellen können.« www.hotlinesoftware.de

Cloud-Reporting & vielfältige Skins

Susanne Detroy, protel hotelsoftware GmbH

»protel macht sein Cloud-Hotelmanagementsystem ›protel Air‹ fit für den internationalen Markt. Auf der ITB und der Internorga zeigen wir Erweiterungen, die besonders für die Kettenhotellerie interessant sind. Dazu gehört das neue hotelübergreifende und hoch performante Cloud Reporting, das auf seinem übersichtlichen Dashboard beliebige Zahlen für eine frei wählbare Date-Range nebeneinanderstellt. Der Switch zwischen tabellarischer Darstellung und grafischer Auswertung sorgt für so manchen Aha-Effekt. Die ›protel Air Web Booking Engine‹ (WBE) präsentiert sich zudem mit vielfältigen neuen Designs, sogenannten Skins, die einfach auf Knopfdruck ausgetauscht werden können.« www.protel.net

Self-Check-in-Bereich & dedizierte Oberflächen

Christine Ethell, Gubse AG

»Unser Auftritt auf der ITB konzentriert sich dieses Jahr auf die Customer Journey. Viele der neuen Entwicklungen, die in den vergangenen Monaten in unsere Hotelsoftware eingeflossen sind, zielen darauf ab, dass der Hotelier den Gast begleitet und an allen Touchpoints optimal betreut. Das fängt schon vor der Buchungsanfrage an, wenn der Gast über unsere Buchungsplattform ›SIHOT.Web‹ maßgeschneiderte Angebote bekommt und geht über den Self-Check-in am ›SIHOT.Kiosk‹ bis zu den Post-Stay-Mails. Aufgrund der starken Nachfrage haben wir dieses Jahr eigens einen Self-Check-in-Bereich auf unserem Stand eingerichtet, wo die Besucher diesen Prozess live erleben können. Darüber hinaus verfolgen wir bereits seit Langem die Strategie, jedem Kunden eine Lösung zu bieten, die sich bestmöglich an Bedürfnisse des Unternehmens – und damit der Benutzer – anpasst. Um dies optimal umsetzen zu können, haben wir vor einiger Zeit eine neue Technologie (›SIHOT.Flex‹) entwickelt, auf deren Basis wir unseren Kunden einen Web-Client zur Verfügung stellen. Dazu gehören zum Beispiel dedizierte und spezialisierte Oberflächen, damit Mitarbeiter immer jeweils die für sie relevanten Daten zur Hand haben.« www.sihot.com

Auszeichnungen: MICE-Buchung leicht gemacht

Der Berliner IT-Spezialist

HotelNetSolutions hat seine Produktpalette um ein MICE Booking Tool für die hoteleigene Webseite erweitert. Tagungspauschalen, Veranstaltungsräume, Extras und Hotelzimmer werden hierbei übersichtlich auf einer Seite dargestellt. Die verschiedenen Tagungspreise und deren Buchungsbedingungen lassen sich ebenso per Mausklick in einer Tabelle anzeigen wie die Ausstattungsdetails der Tagungsräume. Verfügbare Zimmer werden zudem in einer Sofortübersicht eingeblendet und können unkompliziert in den Warenkorb gelegt werden, hinzu kommen Extras wie Verpflegung, Tagungstechnik und Rahmenprogramme. www.hotelnetsolutions.de

Mitarbeiter-App & Betten-Kalkulation

Peter Agel, Oracle Hospitality

»Für unsere beiden Hotelprodukte haben wir zwei neue Funktionen entwickelt, die wir auf den Messen vorstellen werden. Zum einen präsentieren wir ›Hotel Mobile‹ – eine App, über die Mitarbeiter alle Check-in-, Check-out-, Housekeeping- und Maintenance-Aufgaben via Mobile-Devices verwalten können. Zum anderen erhält ›Suite8‹ eine Erweiterung, mittels der jetzt nicht nur Zimmer, sondern auch Betten verwaltet werden können. Dies soll dem Hotelier die Möglichkeit geben, ausschließlich mit Betten kalkulieren zu können.« www.oracle.com