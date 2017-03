Hotelmarkt Norddeutschland: Oliver Winter will in Bremen »mitspielen«

06.03.2017 Top hotel

Die A&O Hotels and Hostels eröffnen in der Nähe des Bremer Hauptbahnhofs am 1. November ein neues 440-Betten-Haus. Mit seinem neuen »A&O: next generation« Design richtet sich das Budgethotel vor allem an junge Leute; Übernachtungen gibt es bereits ab 11,50 Euro.

Dem Konzept der Gruppe folgend, findet der Gast auch in Bremen die Kombination aus Hostel und Hotel unter einem Dach. Insgesamt 100 Zimmer entstehen in dem ehemaligen Bürogebäude auf vier Stockwerken und rund 4000 Quadratmetern Fläche. Geplant ist die Eröffnung für den 1. November – auf der Website des Unternehmens sind die Zimmer jetzt schon buchbar. Mit 11,50 Euro pro Übernachtung im Mehrbettzimmer bietet das A&O wohl eine der günstigsten Herbergen in der Hansestadt.

»Die Übernachtungszahlen der Stadt Bremen steigen seit mehreren Jahren und besonders der Städte- und Geschäftsreisetourismus boomt«, so Oliver Winter, General Manager der A&O Hotels and Hostels. »In diesem Markt wollen wir mitspielen und besonders junge Leute ansprechen.« So wird der neue Standort im Stil eines »A&O: next generation« erbaut: Das Farbkonzept bleibt dem Corporate Design treu, die großzügige Lobby soll mit Design-Elementen überzeugen, die Ausstattung ist qualitativ hochwertig. Die angesetzten Bauinvestitionen inklusive Möblierung und Ausstattung belaufen sich auf sechs Millionen Euro.