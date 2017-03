Hotelmarkt international: AccorHotels und Rixos Hotels starten Joint-Venture

06.03.2017 Top hotel

AccorHotels und Rixos Hotels haben heute eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben. Diese Partnerschaft unterstreicht die Strategie von AccorHotels, seine Präsenz im gehobenen bzw. Luxus-Markt auszubauen.

Hierbei liegt der wesentliche Fokus darauf, weltweit die Aktivitäten im Resort-Segment zu erweitern. Die beiden Parteien wollen im Rahmen eines langfristigen Joint-Ventures zusammenarbeiten. Die Resorts und Hotels der Marke Rixos sollen auf der ganzen Welt gemeinsam weiterentwickelt und verwaltet werden.

Nach dem Abschluss erhält AccorHotels 50 Prozent der Aktienanteile des Joint-Venture-Managementunternehmens und integriert somit 15 prestigeträchtige Hotels unter Managementverträgen in sein Netzwerk. Die Häuser befinden sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten, Russland, der Türkei und Europa. Sämtliche Hotels profitieren nach Aussage von AccorHotels von der positiven Entwicklung der Zimmerpreise. Als Bestandteil dieser Vereinbarung plant Rixos, fünf seiner Hotels in Stadtzentren unter der Marke AccorHotels zu führen, die AccorHotels auch selbst betreiben wird.

Rixos wird in Kürze ein weiteres Hotel in Dubai sowie bis Ende 2018 zwei weitere Objekte in Abu Dhabi und auf den Malediven zu seinem Portfolio hinzufügen. Dadurch wird das Bestreben von Rixos, sein Geschäft in diesen wesentlichen Resort-Märkten auszubauen, zusätzlich hervorgehoben.