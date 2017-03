Hotelmarkt München: Hotelkompetenzzentrum plant Ausbau

06.03.2017 Top hotel

Das Hotelkompetenzzentrum Oberschleißheim bekommt mit Peter Nistelberger einen neuen Bereichsleiter. Damit ist die unabhängige Informationsplattform für Hotellerie und Gastronomie gerüstet für neue Herausforderungen: Die Ausstellungsfläche soll sich auf über 12.000 Quadratmeter mehr als verdoppeln – ein eigenes Hotel mit 100 Zimmern ist Teil des Ausbaus.

Das Hotelkompetenzzentrums verfügt über eine eigene Hotel-Etage auf einer Fläche von 1.000 Quadratmetern. Von elf verschiedenen Hotelzimmern über eine Lobby und Rezeption bis hin zur Hotelbar, sind alle Aufgabenbereiche eines echten Hotels vertreten. Im vergangenen Jahr verzeichnete das Unternehmen rund 4.000 Besucher, jetzt soll die gesamte Fläche mehr als verdoppelt werden, geplant sind insgesamt 12.000 Quadratmeter.

Die weitere Expansion sieht den Ausbau der Musterzimmer-Halle und den Bau eines eigenen Hotels mit über 100 Zimmern an einem verkehrsgünstigen Standort im Norden Münchens vor. Das Segment der sogenannten Mock-up-Rooms, individuelle Musterzimmer für Hotelprojekte, wächst stark. Derzeit sind sechs Planungsprojekte unter erheblichen Sicherheitsvorkehrungen in der Hospitality Development Service GmbH & Co. KG, dem Tochterunternehmen des Hotelkompetenzzentrums, zugange.

»Immobilieninvestoren und Hotelbetreiber kommen immer häufiger zu uns, um gemeinsam das projektbezogene Musterzimmer weit vor Baubeginn aufzubauen und um somit planerische Herausforderungen noch vor Baubeginn zu ermitteln«, so Christian Peter. Erfahrungen und Lösungsansätze können direkt mit in die Rohbauplanung einfließen. So werden mögliche Nachträge vermieden und Entscheidungen können in einer realistischen Umgebung getroffen werden.

Für den anstehenden Ausbau des Hotelkompetenzzentrums verstärkt Christian Peter sein Managementteam: Neuer Bereichsleiter im Hotelkompetenzzentrum Oberschleißheim ist Peter Nistelberger (Foto). Seine neue Aufgabe ist es, als Ansprechpartner aller Partnerfirmen die Kommunikation zwischen den Ausstellern zu verstärken und neu auszurichten. Zudem wird Nistelberger das Hotelkompetenzzentrum weiter bei Branchenveranstaltungen und -verbänden repräsentieren. Peter Nistelberger, gebürtiger Steiermärker, ist ausgebildeter Hotelfachmann. In den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten war er für eines der führenden Technologieunternehmen in der Hotellerie, Micros Fidelio, tätig.