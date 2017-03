Hotelmarkt International: AccorHotels wächst um 26 Häuser in Brasilien

03.03.2017 Top hotel

Der französische Hotelkonzern kooperiert mit der Brazil Hospitality Group (BHG) und übernimmt das Management von 26 Betrieben mit 4400 Zimmer. Für Sébastien Bazin ein Meilenstein.

BHG ist die drittgrößte brasilianische Hotelgesellschaft mit Economy, Midscale und Upper-Upscale-Hotels in den relavanten Märkten des Landes, vor allem in Rio und Sao Paulo. AccorHotels wird die Betriebe zunächst einer umfassenden Renovierung unterziehen und – neu positioniert – sukzessive bis Ende 2019 unter den Marken ibis, ibis Styles, ibis Budget, Mercure, Novotel, Mama Shelter, MGallery und Pullman an den Markt bringen.

Die Management-Transaktion hat einen Wert von rund 60 Millionen Euro und soll voraussichtlich im vierten Quartal 2017 abgeschlossen werden. Von einem Meilenstein seiner Gruppe auf dem brasilianischen Markt spricht derweil Sébastien Bazin, Chairman & CEO der AccorHotels