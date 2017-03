Hotelmarkt Mexiko: Rekorde trotz Drogenkrieg und geplanter Trump-Mauer

03.03.2017 Top hotel

Mexikos Tourismus wächst weiterhin auf einem beeindruckenden Level, weshalb alleine in diesem Jahr 77.000 neue Zimmer in Betrieb genommen werden. Das berichtet Tophotelprojects.

Mexiko spielt eine wichtige Rolle im internationalen Tourismus und der Hotellerie. Laut Angaben der World Tourism Organization gehört Mexiko zu den meist bereisten Ländern weltweit und zählte in 2015 insgesamt 32,1 Millionen Ankünfte. Neben europäischen Touristen sind es besonders die amerikanischen Nachbarn USA und Kanada, die für einen starken Einreiseverkehr sorgen.

Hilton hat vor kurzem angekündigt neun neue Grundstücke in Mexiko gekauft zu haben. Die dort geplanten Projekte repräsentieren verschiedene Hilton Marken, inklusive Hilton Hotels & Resorts, Curio – A Collection by Hilton und Hampton by Hilton sowie das erste zwei-Marken Hotel in Mexiko. Das zwei-Marken Projekt wird die beiden Brands Hilton Garden Inn und Homewood Suites kombinieren. Diese neu angekündigten Hotels erhöhen die Pipeline der Marke auf fast 1.200 Zimmer. Hiltons Portfolio in Mexiko klettert, zählt man die neuen Hotels dazu, auf 45 Projekte.

„Mexikos Tourismus wächst weiterhin auf einem beeindruckenden Level und die neuen Hotels werden helfen die zunehmende Nachfrage von Touristen und Geschäftsreisenden zu befriedigen“, so Juan Corvinos, der Managing Direktor Entwicklung von Mexico, Zentralamerika und der spanischen Karibik, Hilton. „Mit fast 100 geöffneten Objekten in Lateinamerika verfolgt Hilton ein aktives Wachstum in der Region. Wir haben derzeit eine robuste Pipeline aus mehr als 60 Hotels in Lateinamerika, davon mehr als 30 in Mexiko.“

Laut TOPHOTELPROJECTS bekommt Mexiko mehr als 75 neue Hotels in den kommenden Jahren. Die beliebtesten Städte für Neubauten sind Cabo San Lucas (zehn Projekte), Cancún (sechs Projekte) und natürlich die Hauptstadt Mexico City mit fünf Projekten. Neben Hilton wächst auch die Präsenz von Marriott in Mexiko, die ebenfalls 20 Projekte in der Pipeline haben.