Reiseanalyse: Konstante Steigerung bei Online-Buchungen

Mit einem Klick in den Urlaub: Das Internet wird immer stärker zum Buchen von Urlaubsreisen genutzt. Vorläufige Ergebnisse basierend auf der Reiseanalyse online der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) vom November 2016 zeigen, dass die Zahl der Urlauber, die ihre Reise online gebucht haben, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wieder um knapp sieben Prozent zugenommen hat.

Der Strukturwandel bei der Urlaubsbuchung, so die Feststellung der FUR-Reiseanalyse, ist stark mit der technologischen Entwicklung verknüpft. Das Internet ist für viele unverzichtbar – das zeigt sich auch bei der Urlaubsplanung: 89 Prozent der Internetnutzer, die gerne verreisen, haben das Web bereits zur Urlaubsinformation genutzt, 80 Prozent haben sogar schon einmal online gebucht. Das heißt wer im Internet surft und gerne in den Urlaub fährt, nutzt das Internet auch für die Reiseplanung, so die Feststellung der FUR-Analysten. Ihre Prognose: Weiter getrieben vom technologischen Fortschritt, durch den immer mehr Menschen online sind, wird schon vor 2020 die Mehrheit aller Urlaubsbuchungen online oder per Email generiert.

Der Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR) repräsentiert die digitale Touristik und stellt die Studienergebnisse der gesamten Reiseanalyse bei der ITB vor. VIR-Vorstand Michael Buller sieht sich durch die aktuellen Ergebnisse in seiner Prognose bestätigt: »Seit Jahren bewegt sich die Online-Touristik bei der Nachfrage auf einem stabilen hohen Niveau mit konstanten Steigerungsraten bei den Buchungszahlen«, betont er. »Hier spielt sich die Zukunft der Touristik ab und Unternehmen tun gut daran, sich den Herausforderungen des digitalen Wandels zu stellen und seine Chancen zu nutzen.« Alle Ergebnisse präsentiert der VIR im Rahmen bei der ITB in Berlin am 8. März im City Cube im Raum A4 von 10.30 bis 12.00 Uhr.