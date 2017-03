Hotelmarkt Deutschland: Motel One steigert Gewinn um 29 Mio Euro

02.03.2017 Top hotel

Wachstum in allen Segmenten: Motel One stellte heute auf seiner Bilanzpressekonferenz Eindrucksvolle Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr vor. Zudem präsentierte die Gruppe von Dieter Müller (Foto) ihren neuen Markenclaim: »Like the Price. Love the Design.«

Mit einem Umsatz von 357 (Vorjahr: 322) Millionen Euro und einem Gewinn vor Steuern von 128 (Vorjahr: 99) Millionen Euro schließt die Motel One Group das Geschäftsjahr 2016 ab. Rund 5,4 (Vorjahr: 4,9) Millionen Gäste wurden 2016 begrüßt und damit stieg die Auslastung um zwei auf 77 Prozent in den 55Häusern der Gruppe. Zu der guten Entwicklung trugen auch die vier in 2016 neu eröffneten Standorte in München, Stuttgart, Newcastle und Basel bei. Für die kommenden Jahre steht weiterhin die europaweite Expansion auf dem Plan. Das Wachstum auf 83 (Vj. 75) Hotels mit 24.100 Zimmern konnte in 2016 gesichert werden.

Neben dem Umsatz erhöhten sich auch der EBITDA um 15 Prozent auf 111 (Vj. 97) Millionen Euro, sowie das operative Ergebnis von 64 Millionen Euro im Vorjahr auf 72 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung der Buchgewinne aus einer Sale & Leaseback Transaktion von 56 (Vj. 36) Millionen Euro wurde im Geschäftsjahr 2016 ein Gewinn vor Steuern von 128 (Vj. 99) Millionen Euro und nach Steuern von 92 (Vj. 77) Millionen Euro realisiert. Das auf 397 (Vj. 332) Millionen Euro angewachsene Eigenkapital und die niedrige Nettoverschuldung von 153 (VJ. 49) Millionen Euro sind solide Grundlagen für das weitere Wachstum.

»Mit seinen attraktiven Preisen und seinem Design- und Qualitätsanspruch auf dem Niveau der Luxushotels punktet Motel One bei den Gästebewertungen und wird in der Preis-Leistung sehr hoch bewertet«, heißt es seitens des Unternehmens. Der neue Marken Claim „Like the Price. Love the Design.“ trägt dieser Beurteilung Rechnung und baut auf „Viel Design für wenig Geld“ auf, hebt diesen aber auf eine emotionalere Ebene.