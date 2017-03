Launch von Livabout: Digitaler Marktplatz für das Wohnen auf Zeit

02.03.2017 Top hotel

Vom Apartment Camp zum Start-up: Brendan May, Nicole Piefrement, Martin Possekel und Anton Hell, die in den vergangenen Jahren das Branchenebent "ApartmentCamp" verantwortet haben, gründeten jetzt das Unternehmen Livabout, das sich der digitalisierten Vermittlung von Longstay-Unterkünften verschrieben hat. 600.000 Unterkünfte sind bis dato gelistet.

“Auf www.livabout.com wird die Nachfrage nach Unterkünften, die sich für einen mehrmonatigen Aufenthalt eignen, mit dem Angebot auf einem komfortablen Marktplatz verknüpft. Jede einzelne Unterkunft wurde mithilfe einer semantischen Analyse von Gästebewertungen anhand von rund 100 Kriterien daraufhin ausgewählt, ob sie die Anforderungen von Unternehmen erfüllen und für einen langen Aufenthalt geeignet sind”, erklärt Co-Gründer und COO Brendan May. Die Reisenden, deren Assistenten sowie Relocation-Agenturen wählen bei Livabout weltweit aus über 600.000 Unterkünften, die auf die Bedürfnisse von temporären Mietern zugeschnitten sind. Das globale Portfolio umfasst sowohl die Top 15 der internationalen Anbieter für Serviced Apartments, wie etwa Marriott Residence Inn, Extended Stay America oder Adagio, als auch individuelle regionale Angebote.

May: “Verglichen werden nicht Hotels, sondern konkrete, detailliert beschriebene Apartments. Die Vergleichbarkeit erlaubt es Unternehmen endlich, auch im Markt für flexibles Wohnen schnell das Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.” Livabout hat bei der Auswahl der Unterkünfte sichergestellt, dass ausschließlich professionelle Anbieter vertreten sind, die den Anforderungen und Bedürfnissen von Unternehmen entsprechen. Das bedeutet beispielsweise, dass Unternehmen gängige Standards in Sachen Sicherheit und Fürsorgepflicht erfüllen und ausnahmslos alle Anbieter Rechnungen stellen können. Gleichzeitig schafft die Vorauswahl durch Livabout die Grundlage dafür, dass Mitarbeiter mit deren Apartments und damit auch mit langfristigen Einsätzen fernab des heimatlichen Wohnortes zufrieden sind.

Die Bewohner sollen ihr gewohntes Leben nach dem Plug-and-Play-Prinzip fortführen können, auch wenn sie sich in einer ihnen noch nicht vertrauten Stadt umsehen. Deshalb vermittelt Livabout die Unterkünfte ausgerichtet auf individuelle Bedürfnisse und erleichtert die Orientierung in der neuen Stadt. “Mithilfe von Heatmaps können die Reisenden auf unserer Plattform schon bei der Buchung sehen, ob die Unterkünfte etwa in einem beliebten Viertel liegen. Jeder Nutzer setzt unterschiedliche Prioritäten”, so May. “Die in Frage kommenden Apartments können zudem nach Ausstattung, Sicherheits- oder Servicekriterien ganz individuell gefiltert werden.”