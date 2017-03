Hotelmarkt Hannover: Star Inn eröffnet im Herzen der Stadt

02.03.2017 Top hotel

Planmäßig hat am 1. März das Star Inn Hotel Premium Hannover, by Quality eröffnet. Es ist die erste Neueröffnung unter einer der beiden Co-Brands Star Inn Hotel und Choice Hotels, die sich 2016 zusammengeschlossen haben.

Insgesamt stehen im Star Inn Hotel Premium Hannover nun 179 Zimmer für Messebesucher oder Städtereisende zur Verfügung. Davon richten sich 122 Businesszimmer in ruhiger Lage und mit bequemem Ledersofa für Entspannung zwischen Meetings und Terminen besonders an Geschäftsreisende. Hinzu kommen 27 Boarding-House-Zimmern für längere Aufenthalte, die mit einer Größe von 22 bis 50 Quadratmetern, Küchenzeile mit Kühlschrank und Mikrowelle sowie getrennten Wohn- und Schlafbereichen ausgestattet sind. Des weiteren gibt es im neuen Star Inn-Haus 25 Standardzimmer und fünf rollstuhlgerechte Zimmer, die für Gäste mit Handicap konzipiert sind.

»Wir haben auf den Tag genau eröffnet«, freut sich Reiner Bauch, CEO von Star Inn Hotels. Das Haus ist die erste Neueröffnung unter dem Co-Branding zwischen Star Inn Hotels und Choice Hotels, die sich im März des vergangenen Jahres zusammengetan haben. Choice Hotels und Star Inn Hotels verfügen nun über 17 Häuser in Deutschland, Österreich und Ungarn. Die Eröffnung des Hotels in Hannover zeigt, dass die angekündigten Expansionspläne der Co-Brands planmäßig umgesetzt werden. So folgen im Sommer 2018 das Star Inn Hotel Premium Heidelberg, by Quality sowie das Star Inn Hotel Premium Augsburg im Kesselhaus, by Quality. Beide Häuser befinden sich bereits im Bau.