Hotelmarkt Hamburg: Scandic Hamburg Emporio setzt eins drauf

02.03.2017 Top hotel

Nach einer mehrmonatigen Umbauphase ist das Scandic Hamburg Emporio um eine Etage in die Höhe gewachsen. Im achten Stock sind 15 Zimmer und Suiten mit einem neuen Designkonzept sowie ein „Living Room“ entstanden.

„Genau wie die Stadt Hamburg erfreuen wir uns immer steigender Beliebtheit bei unseren Gästen und somit auch guter Auslastung. Darum war das Angebot des Eigentümers Union Investment, diese Fläche in der 8. Etage mit weiteren Zimmern auszubauen ein echter Glücksfall. Die Aussicht über unsere schöne Stadt ist fantastisch,“ erklärt Madeleine Marx, General Managerin des Scandic Hamburg Emporio. Im obersten Geschoss des Gebäudes nächtigen die Gäste in den Zimmern der Kategorien „Superior Plus”, „Junior Suite“ und „Master Suite“ mit Panoramablick über Hamburg. Die Ausstattung der Zimmer ist in wärmeren und erdigeren Tönen gehalten als in den tieferen Etagen des Hotels, das komplett nach dem Thema „Wasser“ gestaltet wurde. Vom Designkonzept her befindet sich der Gast im neuen Stock über der Wasseroberfläche. Eingerichtet wurden sie in skandinavischem Design mit hellem Holzboden und -möbeln sowie Akzenten in dunklem Burgund und Kupfer.

Herzstück der 8. Etage ist der „Living Room”. Hier können die Gäste in moderner Wohlfühlatmosphäre frühstücken, networken, arbeiten oder einfach relaxen. „Mit dem ,Living Room’ wagen wir uns an ein ganz neues Konzept – wir sind sehr gespannt, wie dies von den Gästen angenommen wird“, so Madeleine Marx. „Wir haben hier einen Raum geschaffen, in dem abseits des großen Restaurants gefrühstückt und den ganzen Tag lang entspannt oder gearbeitet werden kann. Das wohnliche Küchenambiente wird dem Anspruch gerecht, dass die Gäste sich hier wie bei Freunden zu Hause fühlen sollen. Sie dürfen sich selbst am Kühlschrank bedienen und werden mit kleinen Snacks verwöhnt – das passt genau zu Scandics Philosophie, eine skandinavisch lockere Atmosphäre zu bieten“, so Marx weiter. Die Nutzung des „Living Rooms” ist Gästen der Suiten und der „Superior Plus”-Zimmer auf der 7. und 8. Etage (insgesamt 40 Zimmer) vorbehalten und in der Zimmerrate inkludiert.