01.03.2017 Top hotel

Durch die Eröffnung des Ruby Lilly in München in der vergangenen Woche (klicken Sie sich durch die Bildergalerie des Newcomers) ist die Gruppe von Michael Struck nach zwei Hotels in Wien jetzt auch in Deutschland am Markt. Vier weitere Eröffnungen sind zudem bereits terminiert.

Das neueröffnete Ruby Lilli befindet sich am Stiglmaierplatz, in unmittelbarer Nähe des Charles Hotel von Rocco Forte. 174 Zimmer beherbert das Designhotel, das sich dem Konzept »Lean Luxury« verschrieben hat. Eine gehobene Austattung und bezahlbare Preise sind hierbei von besonderer Bedeutung. Eine eingehende Vorstellung des Newcomers lesen SIe in der April-Ausgabe von Top hotel.

Weitere Projekte der Münchner Hotelgruppe wurden zeitgleich mit der Ruby Lilly-Eröffnung kommuniziert. So wird im März das ditte Wiener Haus unter dem Namen Ruby Lissi an den Markt gehen. In Düsseldorf sollen im Dezember 2017 und im Herbst 2018 die Häuser Coco (Königsallee) und Leni (Jahnstraße) fertiggestellt werden; Hamburg erhält im Mai 2018 das Lotti an der Stadthausbrücke.