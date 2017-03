H'Otello Dining-Konzept: Erzähl mal!

01.03.2017 Kirsten Posautz

“Tell your Story” heißt das neue Social-Dining-Format, das die Hotelmarke H’Otello gemeinsam mit dem Story Teller Club ins Leben gerufen hat.

Unser ganzes Leben dreht sich um Stories. Mithilfe von Geschichten oder Erzählungen definiert sich der Mensch und entwickelt dadurch seine eigene Identität sowie Historie weiter. Darum geht es auch bei „Tell your Story“, dem neuen Social Dining-Format, das Ende Januar in der “Greys Bar” im H’Otello B’01 in München Premiere feierte. Das Prinzip ist einfach: drei kulinarische Gänge, drei spannende Fragen, drei unerwartete Begegnungen. Beim Story-Teller überspringt man den lästigen Small Talk, und geht direkt „in medias res“. Beflügelt wird der Abend durch ein ausgesuchtes Menü und Entertainment-Darbietungen. Das Event richtet sich gleichermaßen an Reisende wie Einheimische zwischen 35 und 55 Jahren, die in der Anonymität einer Stadt den persönlichen Kontakt mit Tiefgang suchen.

Gerade Hotels bieten sich dabei als Begegnungsort zwischen Fremden und Einheimischen an, da sie für eine Verbindung von öffentlichem und privatem Raum stehen. Katrin Fischer, Gründerin des Story Teller Club und ausgebildete Historikerin fasst das Ziel der Zusammenarbeit mit H’Otello folgendermaßen zusammen: “Wir bringen die älteste Form des sozialen Miteinander mit der faszinierenden internationalen Hotelwelt zusammen. Das H’Otello B’01 ist ein elegantes Hotel und eine perfekte Bühne des Beisammenseins“.

Der Story-Teller ist eine Weiterentwicklung des Erzähl-mahl, ein Social Dining, das im Jahr 2015 von Barbara Zevnik und Katrin Frische gegründet wurde und sich rasant in anderen Städten Deutschlands verbreitet hat. Derzeit gibt es den Story-Teller in München, Frankfurt, Berlin, Hamburg, Köln und Wien.